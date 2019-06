VADE RETRO, PECHINO – NUOVI SCONTRI A HONG KONG PER LA LEGGE SULLE ESTRADIZIONI IN CINA: LA NORMA È STATA RINVIATA, MA IN PIAZZA LA POLIZIA HA USATO GAS LACRIMOGENI, SPRAY AL PEPE E PROIETTILI DI GOMMA SUI MANIFESTANTI – MIGLIAIA DI PERSONE SONO SCESE IN PIAZZA CONTRO LA LEGGE CHE CANCELLEREBBE LE LIBERTÀ CIVILI DEL TERRITORIO CINESE SEMI-AUTONOMO – VIDEO E FOTO

Da www.lastampa.it

proteste a hong kong per la legge sull'estradizione in cina 9

Nuovi scontri a Hong Kong con la polizia (che ha usato gas lacrimogeni, spray al pepe e pistole a proiettili di gomma per disperdere la folla) di fronte al palazzo dell’Assemblea Legislativa, dov’era prevista la discussione sugli emendamenti alla legge sull’estradizione.

proteste a hong kong per la legge sull'estradizione in cina 10

L’uso di proiettili di gomma e di gas lacrimogeni contro i manifestanti è stato confermato dal capo della polizia di Hong Kong, Stephen Lo, citato dall’agenzia Bloomberg, che ha descritto le proteste di oggi come una «situazione di sommossa», termine che potrebbe avere gravi implicazioni per chi venisse arrestato. «Non avevamo altra scelta che usare armi per fermare questi dimostranti dall’irrompere nelle nostre linee».

proteste a hong kong per la legge sull'estradizione in cina 11

Le proteste hanno avuto finora effetto: la legge che avrebbe consentito estradizioni in Cina è stata rinviata. Il parlamento di Hong Kong ha cancellato l’esame della riforma della giustizia sotto la pressione delle manifestazioni. Fuori dall’edificio legislativo si sono verificati scontri. Le autorità hanno chiesto ai manifestanti di rompere i blocchi al traffico che stanno paralizzando l’ex colonia britannica.

proteste a hong kong per la legge sull'estradizione in cina 8

Il segretariato del Consiglio legislativo di Hong Kong ha precisato in una nota che l’inizio dell’esame sulla controversa legge sull’estradizione è stato rinviato a seguito delle contestazioni in atto, mentre i manifestanti stanno assediando l’edificio. La seduta che doveva iniziare questa mattina alle 11 ora locale «è stata spostata a data da destinarsi», si afferma nel comunicato del segretariato, «che sarà comunicata in seguito ai membri del Consiglio».

proteste a hong kong per la legge sull'estradizione in cina 12

Migliaia di persone, soprattutto giovani, hanno riempito le strade del quartiere di Wan Chai bloccando gli accessi agli uffici del governo. Molti di loro hanno chiesto un giorno di permesso al lavoro o dagli impegni di studio per manifestare contro una modifica della legge sulle estradizioni che a loro giudizio eroderebbe le libertà civili del territorio cinese semi-autonomo.

