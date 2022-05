VADO IN POLONIA E... PORNO! - QUANDO LA RECITAZIONE NON È IL TUO FORTE MA VUOI DARE UNA SVOLTA ALLA TUA CARRIERA DI BELLOCCIO ITALIANO, ECCO CHE PER TE C'È IL SOFT PORNO POLACCO! È LA SCELTA DI MICHELE MORRONE E GIULIO BERRUTI, I DUE ATTORI PER MANCANZA DI COPIONI CHE SONO DIVENTATI NUOVE CELEBRITÀ INTERNAZIONALI DEL CINEMA GRAZIE A FILM IN CUI HANNO SOLO DOVUTO SMUTANDARSI... - VIDEO

Francesca D'Angelo per “Libero Quotidiano”

giulio berruti in girls to buy

Sei un attore. Vuoi sfondare. Lo desideri fortissimamente, ma non è che hai tutto questo talento. Cosa fai? Semplice: fai le valigie ed espatri in Polonia. Avete letto bene: in Polonia, mica in America. Oltreoceano ti chiedono infatti di studiare, applicarti, parlare inglese: insomma, un sacco di cose faticose. Mica conviene.

In Polonia invece bastano degli addominali da capogiro e una mutanda volante per diventare famoso: con tre mesi di palestra, te la sei cavata. Giusto, sbagliato? Comunque la pensiate questo è il nuovo corso del cinema italiano che è passato dai cervelli agli ormoni in fuga.

MICHELE MORRONE IN 365 GIORNI 3

Il fondatore della nuova tendenza è Michele Morrone. Ora voi leggete questo nome e fate sì con la testa, perché il nostro è ormai famoso in tutto il mondo come «quello di 365 giorni», il soft porn di Netflix che in pandemia ci aveva ringalluzzito tutti. Prima di allora però Morrone era solo uno dei tanti interpreti bravini che popolava la fiction italiana.

MICHELE MORRONE IN 365 GIORNI 2

Faceva il suo, tra una particina in Medici e la serie tv Sirene, ma di certo non aveva milioni di follower come adesso.

Poi, un bel giorno, proprio quando voleva mollare tutto, Morrone ha accettato quello che doveva essere il suo ultimo ingaggio: 365 giorni, una sorta di Cinquanta sfumature di grigio in salsa polacca. Da lì, la svolta.

giulio berruti in girls to buy

… PURE IL SEQUEL

Il film è andato così bene su Netflix che il mese scorso è stato rilasciato il sequel (inguardabile, dateci retta...) e in cantiere c'è addirittura il terzo capitolo. Nel frattempo Morrone si è portato a casa fama, sponsorizzazioni e ingaggi. Ha addirittura avviato anche una carriera da cantante e chissà che non ce lo ritroviamo pure a Sanremo, tra le Nuove Proposte. E tutto girando un filmetto hard.

MICHELE MORRONE IN 365 GIORNI 1

Così il suo caso ha fatto scuola. A quanto pare, infatti, la Polonia è pronta a trasformare in divo mondiale anche Giulio Berruti. Il nostro è bello come Morrone e questo è stato sufficiente per promuoverlo a protagonista assoluto di Girls to buy: ragazze da comprare (mai che ci sia una femminista a tiro quando ce n'è bisogno...).

dziewczyny z dubaju girls to buy 1

Come per 365 giorni, anche questo film vuole essere il nuovo 50 sfumature di grigio ma più spinto. A giudicare dalle prime foto di scena, gli sceneggiatori ci sono ampiamente riusciti: ci fosse uno scatto dove Berruti fosse vestito...

GIULIO BERRUTI NEL FILM DZIEWCZYNY Z DUBAJU

Per non parlare delle ispezioni ginecologiche che fa alla coprotagonista Paulina Galazka, anche lei perennemente nuda. Il sesso orale è l'attività più banale sperimentata dalla coppia. Il set è così bollente che c'è chi assicura che Maria Elena Boschi, fidanzata di Berruti, abbia voluto vigilare durante le riprese.

GIULIO BERRUTI NEL FILM DZIEWCZYNY Z DUBAJU

Se Morrone interpretava un capo mafia, in Girls to buy Berruti si cala nei panni di uno sceicco bello, ricchissimo e ovviamente pieno di donne. Il nostro però finisce per innamorarsi di Emi: una donna disinibita e spregiudicata. Il resto lo lasciamo alla vostra immaginazione perchè la trama non è che sia un film di Kubrick.

GIULIO BERRUTI NEL FILM DZIEWCZYNY Z DUBAJU

QUESTIONE DI MERCATO

A questo punto, lo capiamo, vi starete ponendo una domanda esistenziale ossia: «Ma perché?». Il maschio latino che diventa uomo oggetto, così come la scorciatoia del soft porn, non è che facciano molto onore. Tuttavia è questo che il mercato chiede.

michele morrone anna maria sieklucka 365 giorni adesso

E mica solo le piattaforme streaming, come si potrebbe pensare. Prendete per esempio il caso di Cannes: la città che ospita il festival più impegnato d'Europa, si sta litigando un film svizzero (!), dai toni porno. Si chiama 99 Moons e ha per protagonista la svizzera Valentina Di Pace.

La storia? Due ore di sesso, pasticche, discoteche, orge e amplessi. Secondo Variety, a confronto La vita di Adele è da oratorio estivo. In 99 moons c'è infatti di tutto: dalla droga al sadomaso che sconfina nella violenza quasi gratuita.

michele morrone

Lo stupro viene infatti contemplato come un preliminare: alla "candida" ragazza universitaria, protagonista del film, piace essere leccata da uomini mascherati, ma solo se questi hanno prima provato a violentarla. Capite bene che se è questo il titolo che sta spopolando nella sezione mercato del festival di Cannes, vuol dire che il cinema (e in prospettiva pure la tv) chiedono questo. Non è questione di derive streaming ma di scelte editoriali. Morrone e Berruti stanno solo cavalcando una domanda che - purtroppo - esiste. Sarà poco onorevole, ma furbo.

