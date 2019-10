10 ott 2019 17:16

VAI PER FOTTERE E VIENI FOTTUTO – SCENA COMICA IN GRAN BRETAGNA DOVE UN LADRO PROVA A SPACCARE IL FINESTRINO DI UNA MACCHINA, MA SI VEDE RITORNARE IN FACCIA IL MATTONE CHE È RIMBALZATO SUL FINESTRINO – L’UNICA COSA CHE È ANDATA IN FRANTUMI È STATO IL PIANO DELL’UOMO CHE SI È ALLONTANATO DOLORANTE…(VIDEO)