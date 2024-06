VAI PRIMA TU O VADO PRIMA IO A CONQUISTARE IL MONDO? – VIDEO STRACULT: KIM JONG UN E PUTIN LITIGANO PER CHI DEBBA ENTRARE PRIMA NELLA LIMOUSINE. ALLA FINE, COME SEMPRE, VINCE “MAD VLAD” – I DUE SI SONO GIURATI FEDELTÀ E HANNO FIRMATO UN ACCORDO DI COOPERAZIONE STRATEGICA CHE PREVEDE AIUTO RECIPROCO IN CASO DI AGGRESSIONE. UNA SPECIE DI NATO DEI CATTIVONI, ANTICAMERA DI UN CONFLITTO MONDIALE… - VIDEO

MOSCA E PYONGYANG FIRMANO ACCORDO COOPERAZIONE STRATEGICA

vladimir putin e kim jong un litigano per entrare in limousine.

(ANSA) - Russia e Corea del Nord hanno firmato oggi un trattato per la cooperazione strategica durante la visita a Pyongyang del presidente russo Vladimir Putin. Lo riferiscono le agenzie rsse.

PUTIN,AIUTO RECIPROCO SE RUSSIA O COREA DEL NORD AGGREDITE

(ANSA) - Il trattato di partnership strategica firmato oggi tra Russia e Corea del Nord prevede assistenza reciproca in caso di aggressione contro uno dei due Paesi. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin citato dall'agenzia Tass.

Putin ha ricordato le dichiarazioni degli Stati Uniti e altri Paesi Nato sulla possibilità per l'Ucraina di colpire il territorio russo con armi di precisione e jet F16. "Questa non è solo una dichiarazione, sta già avvenendo ed è una flagrante violazione di tutte le restrizioni a cui i Paesi occidentali si sono impegnati nell'ambito di vari obblighi internazionali", ha detto il presidente russo.

visita di vladimir putin a pyongyang

Putin, 'possibile cooperazione tecnico-militare con Pyongyang'

(ANSA) - La Russia "non esclude una cooperazione tecnico-militare" con la Corea del Nord "in conformità con il documento firmato oggi": lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin riferendosi al nuovo "trattato per la cooperazione strategica" tra Mosca e Pyongyang. Lo riporta l'agenzia Interfax.

NORDCOREA: KIM, 'RUSSIA ALLEATO PIÙ ONESTO, PUTIN L'AMICO PIÙ CARO'**

(Adnkronos) - Il presidente nordcoreano Kim Jong-un ha definito la Russia ''l'amico e alleato più onesto'' della Corea del Nord e il presidente russo Vladimir Putin ''il più caro amico del popolo coreano''. Nel corso di una conferenza stampa con Putin in visita a Pyongyang, Kim ha dichiarato che ''in questo momento, in cui il mondo intero presta molta attenzione a Pyongyang, sono insieme ai compagni russi, che sono i nostri amici e compagni più onesti, in questa sala delle cerimonie".

vladimir putin e kim jong un a pyongyang

Kim Jong-un ha quindi notato che il ''potentissimo accordo'' firmato tra la Russia e la Corea del Nord non sarebbe stato possibile senza la ''eccezionale lungimiranza'' e la determinazione di Putin, che è ''l'amico più caro del popolo coreano''.

NORDCOREA: LA 'SECONDA' AURUS, UN PUGNALE E TAZZE DA TEA, I DONI DI PUTIN A KIM

(Adnkronos) - Ancora un'auto di lusso. Il leader russo Vladimir Putin ha regalato al nordcoreano un'altra Aurus. Ma anche un set da té e un pugnale. A 'raccontare' dei doni di Putin a Kim è il consigliere della presidenza, Yury Ushakov. E, riporta l'agenzia Tass, Ushakov precisa che "questa è la seconda" Aurus, "non la terza" donata a Kim.

Putin, durante la visita dello scorso settembre di Kim in Russia, aveva mostrato il suo bolide, 'firmato' Aurus, al leader nordcoreano che avrebbe una collezione di auto di lusso straniere. Quella di Putin è una Aurus Senat. E, dopo il 'primo regalo' di febbraio, Kim ha 'debuttato' in pubblico il 15 marzo con l'auto ricevuta in "dono" da Putin. I nordcoreani ne hanno parlato come di un' "auto privata speciale", "perfetta" e "completamente affidabile".

vladimir putin e kim jong un litigano per entrare in limousine 2

Alla conferma del "dono", arrivata a febbraio dal Cremlino, la Corea del Sud aveva subito protestato, ricordando come "tutti gli Stati membri dell'Onu siano obbligati a rispettare le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza Onu sulle sanzioni contro la Corea del Nord" che "vietano la fornitura diretta e indiretta, la vendita o il trasferimento di tutti i mezzi di trasporto alla Corea del Nord, comprese le auto di lusso".

