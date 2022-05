IL VAIOLO DELLE SCIMMIE E' ARRIVATO IN TOSCANA - IL PRIMO CASO CONFERMATO E' AD AREZZO: SI TRATTA DI UN UOMO DI 32 ANNI RIENTRATO DA UNA VACANZA ALLE ISOLE CANARIE - IL VIRUS E' STATO RILEVATO FINORA IN 14 PAESI, E TRA QUESTI IL BELGIO E' IL PRIMO AD AVER IMPOSTO LA QUARANTENA OBBLIGATORIA - JOE BIDEN: "TUTTI DOBBIAMO ESSERE PREOCCUPATI" - E NEL REGNO UNITO UN BAMBINO COLPITO DAL VIRUS E' FINITO IN TERAPIA INTENSIVA...

1. VAIOLO SCIMMIE: ASL, AD AREZZO PRIMO CASO IN TOSCANA

UN UOMO RIENTRATO DA UN VIAGGIO DALLE CANARIE

Da ansa.it

Primo caso di vaiolo delle scimmie in Toscana: all'ospedale San Donato di Arezzo ricoverato un uomo di 32 anni rientrato da una vacanza alle isole Canarie. È quanto si legge in una nota diffusa dalla Asl Toscana Sud Est in cui si legge che «Azienda e Istituto nazionale Spallanzani di Roma informano che un uomo di 32 anni di Arezzo rientrato nei giorni scorsi da una vacanza alle isole Canarie è risultato positivo al vaiolo delle scimmie, ed è ricoverato presso il reparto di Malattie Infettive dell'ospedale San Donato. Si tratta di una persona rientrata in Italia il 15 maggio che ha presentato rapidamente i sintomi della malattia».

2. VAIOLO, IL BELGIO IMPONE LA QUARANTENA E BIDEN: DOBBIAMO PREOCCUPARCI TUTTI

D.Pir. per “il Messaggero”

Il Covid non ha ancora smesso di mordere che in Europa ritornano le quarantene. A destare allarme, ora, è il vaiolo delle scimmie. Il Belgio è il primo paese europeo a introdurre una quarantena obbligatoria di 21 giorni per questa malattia. Coloro che contraggono la malattia dovranno auto-isolarsi per tre settimane - è la decisione delle autorità sanitarie belghe - dopo che tre casi sono stati registrati nel Paese. I contagi, il primo dei quali è stato segnalato venerdì, sono legati a un festival nella città portuale di Anversa.

L'ESPANSIONE Intanto salgono a 12 i paesi che hanno casi di questo virus. In tutto i casi confermati sono 92 e 28 quelli sospetti, tutti in aree dove la malattia non è endemica.

I paesi coinvolti sono Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti d'America. Finora però nessuno ha ancora capito come si diffonda il nuovo virus visto che i singoli casi non sono collegati con aree geografiche dove il vaiolo delle scimmie è endemico. I casi italiani sono tre (seguiti allo Spallanzani di Roma) collegati a un caso di una persona rientrata da una vacanza nelle Canarie.

Gli Stati Uniti intanto sono già al lavoro per capire quale vaccino possa essere utilizzato contro questa malattia, ha detto il presidente americano Joe Biden nel corso di una missione in Asia.

«Tutti dobbiamo essere preoccupati», ha detto ancora il capo della Casa Bianca sottolineando che i contagi «potrebbero continuare ad espandersi». È scesa in campo anche l'Organizzazione mondiale della Sanità. «Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, i casi sono stati identificati principalmente, ma non esclusivamente, tra uomini che hanno rapporti sessuali con uomini», si legge in una nota dell'Oms. La situazione secondo l'Oms «si sta evolvendo», e la previsione è che «ci saranno più casi di vaiolo delle scimmie identificati man mano che la sorveglianza si espande nei paesi non endemici».

Ora le azioni immediate, spiega l'Organizzazione mondiale della Sanità, «si concentrano sull'informare coloro che potrebbero essere più a rischio di infezione al fine di fermare un'ulteriore diffusione. Le attuali prove disponibili suggeriscono che coloro che sono più a rischio sono coloro che hanno avuto uno stretto contatto fisico con qualcuno con il vaiolo delle scimmie, mentre sono sintomatici».

L'Oms sta lavorando anche per fornire una guida per proteggere dal contagio gli operatori sanitari e gli addetti alle pulizie già nei prossimi giorni. I paesi endemici del vaiolo delle scimmie, riferisce sempre l'Oms, sono: Benin, Camerun, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Gabon, Ghana (identificato solo negli animali), Costa d'Avorio, Liberia, Nigeria, Repubblica del Congo e Sierra Leone.

Benin e Sud Sudan hanno documentato le importazioni in passato. I paesi dell'Africa centrale che attualmente segnalano casi sono il Camerun e la Nigeria. Il virus viene trasmesso da una persona all'altra per stretto contatto con lesioni, fluidi corporei, goccioline respiratorie e materiali contaminati come lettiere. Il periodo di incubazione del vaiolo delle scimmie è generalmente compreso tra 6 e 13 giorni.

Il consumo di carne e altri prodotti animali di animali infetti non adeguatamente cucinati è considerato un possibile fattore di rischio. Il vaiolo delle scimmie è solitamente «autolimitante», cioè non evolve in modo grave, ma lo può essere in alcuni individui, come bambini, donne in gravidanza o persone immunodepresse. Le infezioni umane in Africa occidentale sembrano causare malattie meno gravi rispetto al bacino del Congo, con un tasso di mortalità del 3,6% rispetto al 10,6% in Congo.

3. IL REGNO UNITO ANNUNCERÀ ALTRI CASI DI VAIOLO DELLE SCIMMIE MENTRE AUMENTANO GLI SFORZI PER CONTENERE L'EPIDEMIA

Dagotraduzione dal Guardian

Lunedì i funzionari della sanità pubblica annunceranno altri casi di vaiolo delle scimmie nel Regno Unito, mentre aumentano gli sforzi per contenere il primo focolaio multinazionale del virus che ha portato a casi in almeno 14 paesi.

L'insolito focolaio della malattia rara ha innescato un'ondata di tracciamento dei contatti e test, e i contatti più stretti dei casi confermati, come partner e persone nella stessa famiglia, hanno ricevuto un vaccino e gli è stato detto di isolarsi a casa per 21 giorni.

L'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA) ha consigliato agli stessi contatti ad alto rischio di evitare le persone immunodepresse, le donne in gravidanza e i bambini di età inferiore ai 12 anni, perché sono più vulnerabili a infezioni gravi. I rapporti hanno affermato che uno dei casi nel Regno Unito è un bambino che è in terapia intensiva a Londra.

Mentre alcuni pazienti con vaiolo delle scimmie sono stati ricoverati in ospedale, a molti dei casi confermati - che non necessitano di cure specialistiche - viene detto di isolarsi a casa fino a quando le squadre di protezione sanitaria locali non saranno sicure che non siano più infettivi. «La stragrande maggioranza dei casi identificati è isolata a casa e non richiede il ricovero in ospedale», ha affermato la dott.ssa Claire Dewsnap, presidente della British Association for Sexual Health and HIV.

Il vaiolo delle scimmie non si diffonde facilmente e la maggior parte delle persone che vengono infettate sviluppa solo sintomi lievi, tra cui febbre, eruzioni cutanee e vesciche, che possono risolversi senza trattamento. Ma il virus può causare malattie più gravi nelle persone con un sistema immunitario indebolito, nelle donne in gravidanza e nei bambini piccoli.

L'epidemia è insolita perché, sebbene il Regno Unito abbia già avuto casi sporadici di vaiolo delle scimmie – sette dal 2018 al 2021 – tutti i casi precedenti erano collegati a viaggi dalla Nigeria. La maggior parte degli ultimi casi nel Regno Unito e oltre non ha collegamenti noti con parti dell'Africa occidentale o centrale dove il virus è endemico.

A livello globale, sono in corso indagini su oltre 180 casi confermati o sospetti in almeno 14 paesi. Più della metà si trova in Spagna e Portogallo. L'analisi genetica di tre virus del vaiolo delle scimmie dell'epidemia ha scoperto che corrisponde molto al virus diffuso dalla Nigeria nel 2018 e nel 2019. Gli stessi studi suggeriscono che un uomo belga ha contratto il virus durante un recente viaggio in Portogallo.