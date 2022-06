IL VAIOLO DELLE SCIMMIE SI TRASMETTE SESSUALMENTE? - L'OMS STA VALUTANDO QUESTA POSSIBILITA': NEGLI ULTIMI GIORNI INFATTI GLI SCIENZIATI IN ITALIA E IN GERMANIA HANNO SEGNALATO DI AVER RILEVATO IL DNA DEL VIRUS NELLO SPERMA DI ALCUNI PAZIENTI - INTANTO NEGLI USA, DOVE I CONTAGI SONO IN RAPIDA CRESCITA, VENGONO PUBBLICATE NUOVE LINEE GUIDA SUI SINTOMI DEL VIRUS...

1. IL CDC PUBBLICA UNA NUOVA GUIDA SUI SINTOMI DEL VAIOLO DELLE SCIMMIE QUANDO I CASI NEGLI STATI UNITI SI GONFIANO

Dagotraduzione dalla Nbc

VAIOLO DELLE SCIMMIE

Nell’ultimo mese gli Stati Uniti hanno segnalato 72 casi di vaiolo delle scimmie in 18 stati: è il più grande focolaio mai registrato di questo virus nel paese. Dall’inizio di giugno, quando i casi segnalati erano stati solo 19, il numero degli infetti è cresciuto in modo significativo. Ecco perché martedì i Center for Disease Control and Prevention (CDC) hanno pubblicato nuove linee guida su come identificare il vaiolo delle scimmie.

Alcune infezioni recenti si sono presentate in modo diverso rispetto ai precedenti contagi in Africa, dove il virus è endemico in 11 paesi. Tradizionalmente, chi è affetto dal vaiolo delle scimmie sviluppa febbre, linfonodi ingrossati, mal di testa e dolori muscolari, e in un secondo momento un’eruzione cutanea che parte dal viso o dalla bocca e si diffonde alle altre parti del corpo, in particolare mani e piedi.

Vaiolo delle scimmie

Ma in molti dei casi segnalati negli Stati Uniti, i pazienti hanno prima manifestato un’eruzione cutanea in bocca o intorno ai genitali o all’ano. E invece di eruzioni cutanee diffuse, alcuni pazienti hanno visto lesioni sparse o localizzate in aree diverse dal viso, dalle mani o dai piedi. In alcuni casi, i sintomi simil-influenzali si sono sviluppati dopo l'eruzione cutanea, in altri questi sintomi non si sono manifestati affatto.

2. L'OMS ESAMINA LE SEGNALAZIONI DI VIRUS DEL VAIOLO DELLE SCIMMIE NELLO SPERMA

Dagotraduzione dalla Reuters

Evoluzione pustole vaiolo delle scimmie

L'Organizzazione mondiale della sanità sta esaminando le notizie secondo cui il virus del vaiolo delle scimmie è presente nello sperma dei pazienti, esplorando la possibilità che la malattia possa essere trasmessa sessualmente, ha affermato mercoledì un funzionario dell'Oms.

Molti casi nell'attuale epidemia di vaiolo delle scimmie, in gran parte incentrata sull'Europa, sono tra partner sessuali che hanno avuto stretti contatti e l'agenzia ha ribadito che il virus viene trasmesso principalmente attraverso uno stretto contatto interpersonale.

Sintomi del vaiolo delle scimmie

Negli ultimi giorni, gli scienziati affermano di aver rilevato il DNA virale nel seme di una manciata di pazienti con vaiolo delle scimmie in Italia e Germania, incluso un campione testato in laboratorio che suggeriva che il virus trovato nel seme di un singolo paziente fosse in grado di infettare un'altra persona e replicarsi.

Catherine Smallwood, responsabile del vaiolo delle scimmie presso l'OMS/Europa, ha affermato che non è noto se rapporti recenti significassero che il virus del vaiolo delle scimmie potesse essere trasmesso sessualmente.

«Potrebbe essere stato qualcosa di cui non eravamo a conoscenza prima», ha detto in una conferenza stampa. «Dobbiamo davvero concentrarci sulla modalità di trasmissione più frequente e vediamo chiaramente che è associata al contatto pelle a pelle».

Vaccino contro il vaiolo

Dall'inizio di maggio sono stati segnalati più di 1.300 casi di malattia virale in circa 30 paesi. La maggior parte dei casi è stata segnalata in uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini.

L'epidemia ha suscitato preoccupazione perché il virus si vede raramente al di fuori dell'Africa, dove è endemico, e la maggior parte dei casi europei non è correlata ai viaggi nel continente.

Con il diffondersi dell'epidemia, l'OMS ha raccomandato la vaccinazione mirata dei contatti stretti, compresi gli operatori sanitari, ma ha avvertito che sta già assistendo a una corsa per accumulare vaccini.

Vaiolo delle scimmie 3

«Ancora una volta, un approccio 'me first' potrebbe portare a conseguenze dannose lungo la strada», ha affermato Hans Kluge, direttore regionale dell'OMS per l'Europa. «Chiedo ai governi di combattere il vaiolo delle scimmie senza ripetere gli errori della pandemia e mantenendo l'equità al centro di tutto ciò che facciamo».

