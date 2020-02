7 feb 2020 13:50

VAMOS A MORIR - JHON JAIRO VELASQUEZ, 58 ANNI, MEGLIO NOTO COME "POPEYE", È MORTO A BOGOTÀ PER UN CANCRO ALL’ESOFAGO – L'EX CAPO DEI SICARI DEL NARCOTRAFFICANTE COLOMBIANO PABLO ESCOBAR ERA RICOVERATO IN OSPEDALE DA DICEMBRE: DOPO AVER SCONTATO 23 ANNI DI DETENZIONE, IL BRACCIO DESTRO DI ESCOBAR ERA USCITO DI CARCERE NEL 2014, MA VI ERA RIENTRATO PER… - VIDEO