1. UN CASO IL POST DI ELÁN. E LEO PREPARA LA FESTA DEI 50 ANNI

Estratto dell'articolo di Renato Franco per il "Corriere della Sera"

elan 3

[…] Se le feste di Leonardo DiCaprio erano già leggenda, gli ultimi dettagli rivelano che sono ben oltre quello che noi umili mortali possiamo immaginare, perché che i suoi incontri esclusivi diventassero simili ai set di un film horror è una novità.

La rivelazione è opera della cantante e influencer messicana Elán che ai suoi quasi 10 milioni di follower su TikTok ha […] confessato di aver partecipato in diverse occasioni ai super party organizzati a Los Angeles dalla star di Titanic e anche se inizialmente tutto sembrava normale, con il calare della notte, secondo la cantante, «le cose diventano un po’ strane», tanto che lei avrebbe deciso di andarsene prima. «Di giorno, le persone sembrano normali, ma quando il sole tramonta, tutti diventano un po’ come zombie o vampiri». Forse a rendere vacuo lo sguardo e barcollante il passo dei partecipanti sono d’aiuto gli additivi (naturali e chimici) […]

Elán ha concluso i suoi video con un avvertimento sull’esistenza di più persone influenti coinvolte in pratiche poco chiare, alludendo a quanto accaduto con il caso di Sean «Puff Diddy» Combs […] Tra i nomi dei big hollywoodiani che frequentavano quelli che ormai per tutti sono i «White Party» di Diddy (il dresscode obbligatorio era il bianco) infatti ci sarebbe anche quello di DiCaprio. […]

DiCaprio è famoso, oltre che per i film, per l’invidiabile numero di fidanzate (solitamente mai over 25) […] Lui in genere punta sulle top model: Amber Valletta, Naomi Campbell, Eva Herzigova, Helena Christensen, Gisele Bundchen, Bar Rafaeli, Gigi Hadid, Victoria Lamas, Eden Polani. […] L’ultima della lista è la modella italiana Vittoria Ceretti, che ha da poco compiuto 26 anni (e quindi ora rischia di brutto).

Mentre in questi giorni DiCaprio starebbe organizzando il party (11 novembre) per i suoi 50 anni, quello dell’anno scorso se lo ricordano ancora per una parata di star come alla cerimonia degli Oscar […] c’era gente che andava da Jay-Z a Beyoncé, da Tobey Maguire a Lady Gaga, fino a Salma Hayek, sposata con il re del lusso Pinault. […]

leonardo dicaprio

Tra le fisse dell’attore, oltre alle modelle e le feste, anche la cura della sua pelle per nascondere l’avanzare dell’età e i danni dell’hangover: nel suo appartamento di New York avrebbe fatto installare una doccia con un sistema per diffondere vitamina C che aiuta la produzione di collagene e il ringiovanimento dell’epidermide. Inoltre avrebbe assunto una guru delle sopracciglia che fa venire dall’Australia ogni mese. Un vampiro, ma sempre ben curato.

2. LEONARDO DI CAPRIO, LA RIVELAZIONE DELLA CANTANTE ELÀN: «ALLE SUE FESTE DOPO IL TRAMONTO GLI INVITATI DIVENTANO VAMPIRI, SONO ANDATA VIA»

elan 2

Estratto da www.ilmessaggero.it

Di nuovo scalpore intorno alla vita mondana di Hollywood: la nota cantante e influencer messicana Elán ha rivelato dettagli inquietanti riguardo alle famose feste di Leonardo DiCaprio. Attraverso il suo account TikTok, Elán […] ha confessato di aver partecipato in diverse occasioni a questi incontri esclusivi a Los Angeles organizzati dalla star di Titanic. […] «Di giorno, le persone sembrano normali, ma quando il sole tramonta, tutti diventano un po' come zombie o vampiri», ha spiegato Elán.

L'artista ha concluso i suoi video con un avvertimento sull'esistenza di più persone influenti coinvolte in pratiche poco chiare, simile a quanto accaduto con il caso di Sean "Diddy" Combs. «Ce ne sono più di quanto si pensi, ce ne sono molte di più», ha commentato. […]

ARTICOLI CORRELATI

elan 1 leonardo dicaprio vittoria ceretti leonardo dicaprio leonardo dicaprio