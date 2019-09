VANESSA, CHE “RAGAZZONA PREMUROSA” - “GENTE” FA UN SERVIZIO SULLE CURVE DELLA INCONTRADA ALL’ISOLA D’ELBA MA SU TWITTER SI PARLA SOLO DELLA DIDASCALIA A CORREDO DEL PEZZO - “RAGAZZONA”, “ESUBERANTE FISICITÀ”, DOPO CHE LA STESSA INCONTRADA IN VARIE INTERVISTE SI È DETTA AMAREGGIATA PER GLI ATTACCHI RIGUARDANTI IL SUO FISICO…

Stufo di leggere ancora nel 2019 sia sul cartaceo che sui siti, titoli o frasi da #bodyshaming. Io fossi direttore lo vieterei fino alla morte. Bisogna smetterla di diffondere tutto questo. Fa male a chi lo riceve e anche a chi legge. Un po’ più di umanità e cultura. pic.twitter.com/eQbf4Xl4Li — Andrea Conti (@IlContiAndrea) September 1, 2019

"Ragazzona", "esuberante fisicità". Sta sollevando (giustamente) l'indignazione generale il trattamento che un settimanale in edicola ha riservato a Vanessa Incontrada, raffigurata in costume e giubbino di salvataggio. La didascalia in questione si riferisce al corpo della nota attrice di origini spagnole, 41 anni.

Vanessa in varie interviste ha confidato la sua amarezza per i continui attacchi sui social riguardo al suo fisico. Adesso persino la carta stampata la massacra. Unanime il coro di solidarietà alla Incontrada. Tra chi la difende c'è Andrea Conti su Twitter, che scrive: "Stufo di leggere ancora nel 2019 sia sul cartaceo che sui siti, titoli o frasi da #bodyshaming. Io fossi direttore lo vieterei fino alla morte. Bisogna smetterla di diffondere tutto questo. Fa male a chi lo riceve e anche a chi legge. Un po’ più di umanità e cultura". Ha pienamente ragione.

