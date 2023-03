VANNA BARDOT NON L’AVEVA NOTATA QUASI NESSUNO SE NON FETICISTI MOLTO PARTICOLARI, OVVERO COLORO SI ECCITANO QUANDO VEDONO UNA FANCIULLA...CON L’APPARECCHIO AI DENTI! - BARBARA COSTA: “È UN FETICISMO SEMISCONOSCIUTO, RIENTRANTE NELL’’ODONTOFILIA’. I PORNO INIZIALI DI VANNA BARDOT SI CONCENTRANO APPUNTO SULLA SUA BOCCA, SUL ‘DONO’ IN ESSA RIPOSTO. I FETICISTI IMPAZZISCONO TRAMITE L’IDENTIFICAZIONE DEL LORO PENE MORSO, RISUCCHIATO, GHIGLIOTTINATO. BENINTESO, SOLO NEL PENSIERO. OGGI LA RAGAZZA NON PIÙ "APPARECCHIATA" È ANDATA OLTRE, E IL SUO CORPO FLESSUOSISSIMO…”

Barbara Costa per Dagospia

vanna bardot (6)

“Un corpicino e uno sguardo, tutto da gustare, adorabile quando fa l’anale, e come prende quei grossi caz*i neri! Con i buchetti che si ritrova, deliziosi davvero, potremmo trovarci di fronte a una fuoriclasse… Vanna Bardot ora sì che mi piace, si è infighita in maniera clamorosa!”.

vanna bardot 3

I p*pparoli via chat non mi deludono mai, perché dietro nickname sono sinceri oltre limite, e non gli sfugge nulla: la pornoattrice in questione sì, è cambiata, qualche ritocco, e astute punturine strategiche… Vanna Bardot, 24 anni, nel porno già da 5, e non l’aveva notata quasi nessuno, se non esemplari feticisti molto ma molto particolari, ovvero coloro che vanno in fragorosa erezione quando vedono una fanciulla... con l’apparecchio ai denti!

vanna bardot 2

È un feticismo semisconosciuto, rientrante nell’ "odontofilia" (il fetish che riguarda i denti), ed è un feticismo che "colpisce" i maschi poiché non si hanno al momento prove di donne avvinte da tale segreta passione. Sono uomini e sono etero i signori che, rapiti da tal libidine, in app si fanno avanti, timidi, in cerca di ragazze "apparecchiate" – questo lo slang fetish usato per onorarle – capaci di alluparli, inimitabilmente, e soltanto al pensiero di quei denti fregiati dell’oggetto della loro lussuria.

vanna bardot 15

Ogni feticismo nasce con la persona, cresce e matura con essa al pari della sua sessualità, e ti è nocivo solo se lo reprimi. Quando Vanna Bardot ha debuttato sulla scena porno aveva 19 anni e ne dimostrava meno per i suoi 45 kg di forme lolitesche e per quell’ apparecchio odontoiatrico con cui si è presentata ai provini e non solo per il quale ma tanto per il quale è stata presa per girare. A chi decide e fa il porno non è estranea alcuna perversione. Tutte vanno favorite attraverso video che ne esaltino la depravazione.

vanna bardot 14

E le odontofilie non fanno eccezione. E gli iniziali porno di Vanna Bardot si concentrano appunto sulla sua bocca, sul "dono" in essa riposto. I feticisti dell’apparecchio ai denti impazziscono tramite l’identificazione del loro pene così succhiato, lì incastrato, morso, risucchiato, ghigliottinato. Beninteso, una dentale violenza che è solo virtuale, vera solo nel pensiero.

vanna bardot 1

È raro che essi tramutino in realtà le loro perversità odontoiatriche, è raro che trovino donne con l’apparecchio atte a giocare feticisticamente con loro, a con la bocca martoriarli ma non fino ad evirarli (anche se gran parte di loro sogna e gli diventa duro con questo). Rimane una maniaca fantasia per lo più mentale, che il porno seduce.

Un po’ tutti i siti porno hanno una sezione specifica per i feticisti dei denti che poi vira a una sottocategoria di clip con donne con l’apparecchio ai denti, dove poche fanno p*mpini, se non amatoriali: sono donne che per lo più parlano, con la loro bocca "apparecchiata" in primo piano. Come ce l’aveva Vanna Bardot nei suoi primissimi porno, e però mica parlava, fellava, peni su peni, e a gola profonda.

vanna bardot 5

Oggi la ragazza non più "apparecchiata" è andata oltre, e il suo nome e corpo flessuosissimo cominciano a salire in views e in regie di prodotti hard i più diversi. Vanna Bardot, nome d’arte di una ex parrucchiera americana nata e vissuta a Miami ma figlia di due immigrati, papà francese, mamma brasiliana, entrambi chef, ha attualmente molte più porno porte da varcare.

vanna bardot 10

Trilingue, flirt top secret con colleghi pornostar, non vergine al porno europeo, e per le sue gambe estremamente agili per un requisito che la ritrae pari alle nostre Malena e Valentina Nappi: ci sono attrici porno padrone d’una simile sinuosità di gambe, sui set, in scena, poiché hanno alle spalle anni di danza classica! Per questo le vedi che vengono penemente trafitte pure mentre senza problemi tengono le gambe a spaccata, per questo rendono sullo schermo posizioni acrobatiche assurde, da ammirare e con le quali masturbarsi, ma improponibili nel comune sesso quotidiano.

