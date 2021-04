LA VARIANTE INDIANA DEL COVID È DOTATA DI DUE MUTAZIONI DELLA PROTEINA SPIKE (E484Q E L425R) INVECE DI UNA. QUESTA CARATTERISTICA LA RENDE PIÙ TRASMISSIBILE RISPETTO ALLE VERSIONI CONOSCIUTE, ANCHE TRA I GIOVANI - NEL PAESE PRIMO PRODUTTORE DI VACCINI SOLO L'1,6% DELLA POPOLAZIONE È STATO IMMUNIZZATO- LA NUOVA EPIDEMIA INDIANA È COSÌ GRAVE CHE GLI OSPEDALI STANNO FINENDO L'OSSIGENO E I LETTI - I CORPI DI CHI NON SOPRAVVIVE BRUCIATI IN STRADA, LA CAPITALE (21,7 MILIONI DI PERSONE) È IN LOCKDOWN, CON UN DECESSO OGNI QUATTRO MINUTI – NELLE ULTIME 24 ORE ALTRI 300MILA NUOVI CASI

Covid: India, oltre 300mila nuovi casi per quinto giorno

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Non accenna a rientrare l'emergenza in India dovuta ad un'impennata dei casi di covid-19 e per il quinto giorno consecutivo nel Paese si registrano oltre 300mila nuovi contagi in 24 ore. Lo scrive il Guardian. Nello specifico i nuovi casi in un giorno sono 352.991, un dato che supera il record globale segnato il giorno precedente I decessi sono 2.812. (ANSA).

Letizia Tortello per "la Stampa"

Il mondo ha gli occhi puntati su Nuova Delhi e sulla variante indiana, che minaccia di complicare la lotta alla pandemia e la corsa a vaccinarci. La mutazione scoperta a ottobre nello Stato del Maharashtra sembra altamente contagiosa, tanto che l'Italia ha bloccato l'ingresso a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India. La misura d'emergenza è stata decisa ieri dal ministro della Salute Roberto Speranza.

L'obiettivo è rallentare la diffusione della variante che ha messo in ginocchio il Paese guidato da Narendra Modi, e che è già presente anche da noi. «I residenti in Italia potranno rientrare dall'India con tampone in partenza e all'arrivo e con obbligo di quarantena», ha stabilito il ministero.

Chiunque sia già rientrato è obbligato a sottoporsi al tampone, contattando i dipartimenti di prevenzione. Perché spaventa la variante B.1.617 del Sars-Cov-2? È dotata di due mutazioni della proteina spike, chiamate E484Q e L425R, invece di una. Questa caratteristica la rende più trasmissibile rispetto alle versioni conosciute, anche tra i giovani. Dal 15 aprile, l'India ha segnalato più di 200.000 casi di coronavirus ogni giorno, nelle ultime ventiquattr' ore il record è stato di 349.691 su quasi 17 milioni di contagiati totali e 192.311 morti, mentre nel Paese primo produttore di vaccini solo l'1,6% della popolazione è stato immunizzato.

La nuova epidemia indiana è così grave che gli ospedali stanno finendo l'ossigeno e i letti, e molti malati vengono respinti, i corpi di chi non sopravvive bruciati in strada, la capitale (21,7 milioni di persone) è in lockdown, con un decesso ogni quattro minuti per Covid e un tasso di positività schizzato al 30%.

La comunità internazionale, primi fra tutti Ue e Usa, si è mossa per inviare aiuti. Non è del tutto chiaro il motivo dell'impennata dei casi, è probabile che la diffusione della variante sia avvenuta durante gli assembramenti pre-elettorali e religiosi che si sono tenuti in molte regioni, tra cui Kerala, Tamil Nadu e Puducherry, senza il rispetto delle norme di sicurezza. «I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante indiana - avverte Speranza -. Non possiamo abbassare la guardia».

Mentre il coordinatore del Cts Franco Locatelli predica prudenza: il timore è che le mutazioni possa rendere inefficaci i vaccini, ma ancora «non ci sono dati al riguardo - spiega -. La scelta di chiudere i voli è prudenziale. Eviterei allarmismi». La variante B.1.617 è stata scoperta in Italia il 10 marzo, precisamente a Firenze, nel mondo si è diffusa finora in Germania, Belgio, Regno Unito, Svizzera, Stati Uniti, Australia e Singapore.

