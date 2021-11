LA VARIANTE “OMICRON” È ARRIVATA ANCHE IN INGHILTERRA: SONO STATI CONFERMATI I PRIMI DUE CASI DI CORONAVIRUS LEGATI ALLA MUTAZIONE SUDAFRICANA DEL COVID – I CONTAGI SONO STATI SEGNALATI A NOTTINGHAM E A CHELMSFORD, NELL’ESSEX, E SAREBBERO "COLLEGATI" - IL MINISTRO DELLA SALUTE SAJID JAVID: "È UN PROMEMORIA CHE LA PANDEMIA È TUTT'ALTRO CHE FINITA"

(ANSA) - In Inghilterra sono stati confermati i primi due casi di coronavirus legati alla nuova variante Omicron. Sono stati segnalati a Nottingham e a Chelmsford, nell'Essex. Lo ha reso noto il Governo.

L'annuncio dei primi due casi rilevati in Inghilterra, i primi in tutto il Regno Unito, è stato dato dal segretario alla salute Sajid Javid, I due casi, scoperti "la notte scorsa", sono "collegati", ed entrambi si stanno autoisolando insieme alle loro famiglie, mentre vengono effettuati ulteriori test. "Questo è un promemoria che la pandemia è tutt'altro che finita", ha spiegato Javid, aggiungendo che sono in corso test mirati nelle aree dei due casi segnalati: nel Chelmsford, nord-est di Londra, e a Nottingham, nel centro dell'Inghilterra.

