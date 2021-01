21 gen 2021 18:11

VARIANTE UNO A VARIANTE DUE – OCCHIO CHE FORSE IN FRANCIA C’È UN’ALTRA MUTAZIONE DEL VIRUS MOLTO CONTAGIOSA: I POSITIVI STANNO AUMENTANDO IN MODO ESPONENZIALE IN ALCUNE ZONE DEL PAESE – IN UN OSPEDALE A NORD DI PARIGI, CI SONO 160 PAZIENTI E 75 MEMBRI DEL PERSONALE CONTAGIATI. LA VARIANTE INGLESE È STATA ESCLUSA DALLE ANALISI E..-