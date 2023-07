IL VATICANISTA MARCO TOSATTI RIVELA UN DETTAGLIO PEPATO SU VICTOR MANUEL FERNANDEZ, NOMINATO DAL PAPA NUOVO PREFETTO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE: “HO APPENA RICEVUTO QUESTA MAIL: 'IN ARGENTINA LO CHIAMANO 'TUCHO BESAME MUCHO' PERCHÉ È AUTORE DI UN LIBRO: 'SÁNAME CON TU BOCA, EL ARTE DE BES'. NELLA PRESENTAZIONE, SCRIVEVA: 'QUESTO LIBRO È SCRITTO IN BASE A QUELLA VITA DELLE PERSONE CHE SI BACIANO. PER FARLO, HO PARLATO A LUNGO CON MOLTE PERSONE CHE HANNO UNA GRANDE ESPERIENZA IN MATERIA. SPERO CHE VI AIUTINO A BACIARE MEGLIO…”

Marco Tosatti per www.marcotosatti.com

Carissimi StilumCuriali, un post flash perché ho appena ricevuto da un caro amico questa mail:

Stai ridendo?

victor manuel fernandez 3

Il Santo Padre Francesco ha ringraziato l’Eminentissimo Signor Card. Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I., a conclusione del mandato di Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede e di Presidente della Pontificia Commissione Biblica e della Commissione Teologica Internazionale, ed ha chiamato a succedergli nei medesimi incarichi Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Víctor Manuel Fernández, finora Arcivescovo di La Plata (Argentina). Prenderà possesso degli incarichi a metà settembre 2023.

Saname con tu boca, el arte de besar di VICTOR MANUEL FERNANDEZ

Tucho besame mucho lo chiamano per scherzo alcuni in Argentina. Già, perché il neo-prefetto in pectore della Congregazione per la Dottrina della Fede (predecessori Ratzinger, Müller, Ladaria) è autore di un libro. “Sáname con tu boca, el arte de besar”.

Stranamente nella sua biografia su Wikipedia, che ringraziamo per la cortesia, questa importante opera manca…chissà perché.

victor manuel fernandez 1

È stato direttore della rivista Teología dal 2003 al 2008, e ha collaborato alla cura di numerosi libri pubblicati dalla facoltà di teologia. Tra libri, contributi e articoli scientifici, ha più di 300 pubblicazioni in Argentina e in diversi paesi dell’America Latina e in Europa. Tra le altre riviste internazionali, ha pubblicato diversi articoli in Nouvelle Revue Théologique, Angelicum, Seminari. È noto per i suoi scritti di spiritualità che combinano erudizione, senso pratico, contributi della psicologia, esegesi biblica e il dialogo con le diverse religioni. Ha tenuto numerosi corsi e conferenze in Argentina e altri paesi[4].

Scriveva nella presentazione Tucho Fernandez:

papa francesco victor manuel fernandez 2

Vorrei chiarire che questo libro non è scritto tanto in base alla mia esperienza personale, quanto in base alla vita delle persone che si baciano. E in queste pagine voglio sintetizzare il sentimento popolare, ciò che la gente prova quando pensa a un bacio, ciò che i mortali sperimentano quando si baciano. Per farlo, ho parlato a lungo con molte persone che hanno una grande esperienza in materia, e anche con molti giovani che stanno imparando a baciare a modo loro. Ho anche consultato molti libri e ho voluto mostrare come i poeti parlano del bacio. Così, cercando di sintetizzare l’immensa ricchezza della vita, ho realizzato queste pagine a favore del bacio. Spero che vi aiutino a baciare meglio, che vi motivino a liberare il meglio del vostro essere in un bacio. L’autore.

Per il momento è tutto.

