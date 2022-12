IL VATICANO MANDA UN MESSAGGIO DI DISTENSIONE A PUTIN – LA PORTAVOCE DEL MINISTERO DEGLI ESTERI RUSSO, MARIA ZAKHAROVA, SOSTIENE CHE LA SANTA SEDE SI SIA SCUSATA PER LE DICHIARAZIONI DI PAPA FRANCESCO SULLA CRUDELTÀ DEI RUSSI: “RITENIAMO CHE QUESTO INCIDENTE SIA STATO RISOLTO” – OLTRETEVERE CONFERMANO: “CI SONO STATI CONTATTI DIPLOMATICI IN TAL SENSO…”

(ANSA) - La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sostiene che Mosca abbia ricevuto dalla Santa Sede una dichiarazione in cui la segreteria di Stato del Vaticano "si scusa con la parte russa" per le dichiarazioni di Papa Francesco, che in un'intervista alla rivista dei gesuiti "America" aveva affermato che nella guerra in Ucraina, "in generale, i più crudeli sono forse quelli che sono russi ma non sono della tradizione russa, come i ceceni, i buriati e così via". Lo riporta la Tass.

"Questa dichiarazione, in particolare, dice quanto segue: "La Segreteria di Stato del Vaticano si scusa con la parte russa. La Santa Sede nutre un profondo rispetto per tutti i popoli della Russia, per la loro dignità, fede e cultura", ha affermato Zakharova.

"Riteniamo che questo incidente sia stato risolto e non vediamo l'ora di continuare una cooperazione costruttiva con il Vaticano", ha aggiunto Zakharova. I soldati russi sono accusati di crimini di guerra in Ucraina ma - sottolinea il Guardian - "non ci sono dati che suggeriscano che i soldati delle minoranze che combattono in Ucraina si siano comportati peggio in Ucraina rispetto ai membri di etnia russa".

2. S.SEDE, SCUSE A MOSCA? CI SONO STATI CONTATTI DIPLOMATICI

(ANSA) - "Al momento posso confermare che ci sono stati contatti diplomatici in tal senso". Lo afferma il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, a commento di quanto detto dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova secondo cui Mosca ha ricevuto dalla Santa Sede una dichiarazione in cui la Segreteria di Stato vaticana "si scusa con la parte russa" per le dichiarazioni di papa Francesco alla rivista dei gesuiti "America"

