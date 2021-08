3 ago 2021 19:00

VAX AND THE CITY – NEW YORK SARÀ LA PRIMA CITTÀ AMERICANA A CHIEDERE IL CERTIFICATO DI VACCINAZIONE PER L’INGRESSO IN PALESTRA E AL RISTORANTE, SIA PER I CLIENTI CHE PER I DIPENDENTI – LA NORMA ENTRERÀ IN VIGORE DEFINITIVAMENTE A METÀ SETTEMBRE, SI CHIAMERÀ “KEY TO NYC PASS E SARÀ RICHIESTO ANCHE PER ENTRARE NEI CINEMA E IN TUTTI GLI EVENTI SPORTIVI E DI SPETTACOLO