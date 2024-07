VE LO RICORDATE L'ATTORE DEL CELEBRE "SPOT DELLA PESCA" DELL'ESSELUNGA, MAURO SANTOPIETRO? È STATO CONDANNATO A CINQUE MESI E 10 GIORNI - PARCHEGGIÒ LA PROPRIA MACCHINA IN DIVIETO DI SOSTA, A ROMA, E CAUSÒ (INDIRETTAMENTE) LA MORTE DI UN MOTOCICLISTA - LO SCOOTER DEL 58ENNE RICCARDO FORTUNA SBANDÒ E COLPÌ L'AUTO DI SANTOPIETRO, CHE NON SAREBBE DOVUTA ESSERE LÌ... - VIDEO

Aveva fatto tanto discutere lo spot pubblicitario che lo vedeva protagonista. Lui, nei panni di un amorevole padre separato che va a ritirare la sua bambina dalla ex moglie per trascorrere il weekend insieme.

La piccola ha nello zainetto una pesca acquistata insieme alla mamma presso il supermercato Esselunga. E quando il babbo sta per chiudere la portiera dell’auto, la bimba tira fuori il frutto, glielo porge e con aria malinconica dice al genitore che quella pesca è per lui e gliela manda la mamma. [...]

Mauro Santopietro, attore di Un Posto al Sole, oltre che dello spot dei supermercati, aveva parcheggiato la sua automobile in divieto di sosta e aveva così, seppur involontariamente, provocato la morte di un centauro che con la sua motocicletta si era schiantato sul mezzo, restando ucciso. Era il 28 settembre del 2022.

Oggi, per l’attore, si è concluso l’iter giudiziario nel quale è stato coinvolto e c’è stata la condanna a 5 mesi e 10 giorni per l’incidente mortale provocato. Santopietro fra l’altro non potrà guidare per un anno: il gup gli ha sospeso la patente a partire dal giorno in cui la sentenza diverrà definitiva, vale a dire fra due settimane.

[...] La mattina del 28 settembre, l’attore aveva sistemato la sua macchina in via Aurelia Antica e si era incamminato con il suo cane per una passeggiata a pochi passi da Villa Pamphilj. Quando si era ormai allontanato dal veicolo, ecco sopraggiungere lo scooter di Riccardo Fortuna, un imprenditore di 58 anni.

Una sbandata della motocicletta ed ecco lo schianto fatale contro l’automobile di Santopietro. Il motociclista morirà in strada dopo pochi minuti nonostante l’intervento tempestivo di una ambulanza del 118. [...]

