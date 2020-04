VE LO RICORDATE ANCORA COME SI CORTEGGIAVA PRIMA DI INTERNET? CI SI CONOSCEVA IN DISCOTECA, AL BAR O IN PALESTRA: OGGI ATTRAVERSO LE APP DI RIMORCHIO - UNA VOLTA SI SCRIVEVANO LETTERE D’AMORE, ORA TI ARRIVANO FOTO NUDE SU SNAPCHAT

Rob Fee per “Playboy”

sexting contro lettere d amore

Il settore del “dating” è cambiato molto e rapidamente negli ultimi anni. Il modo in cui ci conosciamo e comunichiamo è stato completamente stravolto da internet e le differenze rispetto al passato sono facili da rintracciare.

prima del dating on line

Prima incontravo una donna e le chiedevo di uscire insieme nel weekend, ora scelgo fra 4000 profili e spero che un paio di donne verranno a letto con me il fine settimana. Prima ti chiedevano: «Hai incontrato la tua fidanzata in ufficio? Al bar? In palestra?», oggi la domanda è : «Su quale app hai trovato la fidanzata?». Prima, se pensavo che la fosse seria, le davo le chiavi del mio appartamento, oggi basta aggiornare lo status su Facebook. Prima si diceva: «Non vedo l’ora di rivederti dopo il lavoro», ora: «Ci sextiamo mentre stiamo al lavoro e poi usciamo, giusto per farci una foto da mettere su Instagram».

le relazioni si selezionano sui siti di dating

Un tempo dicevo: «Evito quel posto perché ci va anche la mia ex e non mi interessa vederla». Attualmente: «Vivo in un inferno, con la mia ex che non fa che ritwittarmi». Una volta uno usciva, andava in un locale, si sedeva e si guardava intorno. Ora uno va in un locale, si siede accanto a una donna ma intanto ne cerca un’altra su internet. Una volta si scrivevano lettere d’amore, ora ti arrivano foto nude su Snapchat. Se rompevi con la tua fidanzata, le restituivi i regali. Se rompi con la tua fidanzata, ti toglie l’amicizia sui social.

internet ha cambiato il modo di incontrarsi dating prima e dopo internet