VECCHIA A CHI? - LA REGINA ELISABETTA, 95 ANNI, HA GENTILMENTE RIFIUTATO IL PREMIO "THE OLDIE OF THE YEAR" - IL SUO SEGRETARIO PERSONALE HA FATTO SAPERE CHE PER SUA MAESTA "L'ETA' E' QUELLA CHE CI SI SENTE" E PER QUESTO "NON CREDE DI SODDISFARE I CRITERI E SPERA CHE TROVIATE UN DESTINATARIO PIU' DEGNO" - E ALLA CERIMONIA LA SOVRANA HA MANDATO LA NUORA, CAMILLA...

La regina Elisabetta, 95 anni, ha gentilmente rifiutato il premio di “The Oldie of the Year Awards” perché «non crede di soddisfare i criteri». Sua Maestà ha detto che l’età è quella che si sente: «sei tanto vecchio quanto ti senti» e ha aggiunto che spera che trovino un «destinatario più degno».

La presidentessa del premio, Gules Brandreth, aveva scritto al segretario privato della monarca Sir Edward Young per chiedere se sarebbe stata disposta ad accettare il premio “Oldie of the Year”.

Ma, in una lettera pubblicata nel numero di novembre della rivista, il suo assistente segretario privato Tom Laing-Baker ha spiegato: «Sua Maestà crede che la vecchiaia è quello che uno si sente, e per questo La Regina non crede di soddisfare i criteri pertinenti per essere in grado di accettare e spera che troverete un destinatario più degno».

Gli Oldie Awards di quest'anno si sono svolti martedì pomeriggio al Savoy Hotel di Londra e hanno visto la partecipazione della nuora di Sua Maestà, Camilla. Per quasi trent'anni, The Oldie Magazine ha tenuto la cerimonia di The Oldie of the Year Awards per celebrare il successo di coloro che hanno dato un contributo speciale alla vita pubblica.

I precedenti vincitori sono premi Oscar e premi Nobel, infermieri, Sir John Major, Dame Olivia de Havilland, David Hockney. Il premio dell'anno scorso è andato alla cantante di Downtown Petula Clark, che da otto decenni ha una carriera di successo nel mondo dello spettacolo.

Tra i vincitori di quest'anno degli Oldie Awards 2021 ci sono Delia Smith, Bob Harris, Barry Humphries, Margaret Seaman, Roger McGough, il dottor Saroj Datta, il dottor Mridul Kumar Datta e Sir Geoff Hurst.

