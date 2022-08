25 ago 2022 16:44

VECCHIAIA SMERALDA – ADDIO GNOCCA FRESCA E LELEMORISMO SENZA LIMITISMO, A PORTO CERVO ORA VANNO DI MODA LE GRANNY! – DOMANI ARRIVA IL “LONGEVITY FEST”, CHE RADUNERÀ IN PIAZZETTA I MEJO ULTRACENTENARI (E ULTRACENTENARIE) SARDE – IN OGLIASTRA C’È UNA DELLE ASPETTATIVE DI VITA PIÙ ALTE DEL MONDO, E IL REGISTA PIETRO MEREU HA VIAGGIATO IN LUNGO E IL LARGO PER SCOPRIRE PERCHÉ…