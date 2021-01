23 gen 2021 09:45

VEDI BALI E POI VIENI RISPEDITO A CASA – QUANDO SI DICE ANDARE IN UN ALTRO PAESE E NON CAPIRCI UN CAZZO: UNA COPPIA LESBICA SI TRASFERISCE A BALI E SCRIVE SUI SOCIAL CHE L’ISOLA E' UN PARADISO “QUEER FRIENDLY” – LE DUE VENGONO INVITATE A FARE LE VALIGIE E VENGONO RISPEDITE NEGLI USA. COME MAI? I FUNZIONARI LOCALI DICONO CHE “HANNO DIFFUSO INFORMAZIONI INQUIETANTI” E PERSINO LA COMUNITÀ LGBT LE RANDELLA FACENDO NOTARE CHE…