1 apr 2022 12:10

LO VEDI? ECCO MARINO! - I NAS HANNO SEQUESTRATO UNA PARTITA DI VINO DEI CASTELLI PRODOTTO E DISTRIBUITO DA UNA CANTINA CHE NON RISPETTAVA LE NORME IGIENICHE - PER IL PRODUTTORE È SCATTATA UNA MAXI-MULTA DA 60MILA EURO: I CARABINIERI HANNO ESTRATTO ALCUNI CAMPIONI DI VINO PER ANALIZZARLI IN LABORATORIO E CAPIRE SE SIA STATO TAGLIATO CON DELLE SOSTANZE CHIMICHE, NOCIVE PER LA SALUTE…