VEDIAMO CHI CE L’HA PIÙ GROSSA (LA PROBOSCIDE) – MEGA SCAZZO TRA DUE ELEFANTI SU UNA STRADA DEL PARCO NAZIONALE DI PILANESBERG, IN SUDAFRICA - I DUE PACHIDERMI SI SONO RITROVATI VISO A VISO E HANNO INIZIATO A LOTTARE A POCHI METRI DALLE MACCHINE DELLE GUIDE TURISTICHE CHE HANNO ASSISTITO ALL’EVENTO SPETTACOLARE: “MIA VISTA UNA SCENA SIMILE, È STATO STRAORDINARIO…” - VIDEO

Da "www.lastampa.it"

combattimento tra elefanti 4

La guida turistica Belinda Joubert ha ripreso con il proprio smartphone il momento in cui due elefanti si sono sfidati in strada a pochi metri dalle vetture. Il combattimento è avvenuto all'interno del Parco Nazionale di Pilanesberg, in Sudafrica. "Ero davvero eccitata nel vedere una scena simile", ha detto Joubert all'agenzia Caters.

"Abbiamo tenuto le distanze di sicurezza quindi non ero per nulla spaventata. Assistere a un evento simile è qualcosa di raro e straordinario: sono cresciuta nel Kruger National Park e non avevo mai visto due elefanti combattere".

combattimento tra elefanti 5 combattimento tra elefanti 7 combattimento tra elefanti 8 combattimento tra elefanti 6

combattimento tra elefanti 1 combattimento tra elefanti 3 combattimento tra elefanti 2