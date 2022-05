VEDIAMO CHI CE L’HA PIÙ LUNGO (LO STRASCICO!) – AL MET GALA È UN TRIPUDIO DI SCAPEZZOLAMENTI E CODE CHILOMETRICHE: LA SPLENDIDA MADRINA BLACK LIVELY CON UN ABITO VERSACE, ISPIRATO ALLA STATUA DELLA LIBERTÀ CON STRASCICO CANGIANTE – KIM KARDASHIAN STRIZZA IL CULO IN UNA GUAINA E SI INFILA NELL’ABITO CHE FU DI MARILYN MONROE – GIGI HADID, CAT WOMAN CON PIUMINO GIGANTE. LA SORELLA BELLA FETISH AVVOLTA IN PELLE E PIZZO - KENDALL JENNER E IL CORPETTO MALIZIOSETTO CHE LASCIA INTRAVEDERE LE BOCCE – CARA DELEVINGNE NUDA E RICOPERTA D’ORO E VESTITA DA UN PAIO DI COPRICAPEZZOLI - DAKOTA JOHNSON E LA TUTINA TRASPARENTE CON UN FILO INTERDENTALE TRA LE CHIAPPE E… VIDEO

Michela Proietti per www.corriere.it

Il Met per il Gala 2022 è ripartito con un parterre stellare: la festa dell’anno che inaugura a New York la mostra stagionale del Costume Institute ha indicato come tema «Gilded Glamour e Cravatta Bianca», l’indicazione di rigore delle feste più solenni, dai party del Nobel ai ricevimenti di Buckingham Palace. Kim Kardashian ha interpretato il filone con l’abito dorato di Marilyn Monroe indossato per la festa del compleanno di JFK nel 1962.

L’influencer e ormai regina della moda si è sottoposta a una dieta ferrea per indossare il capo vintage che fu cucito addosso alla Monroe, per quanto era una «seconda pelle»H. «Oggi - ha detto Kim, arrivata al gala con il boyfriend Pete Davidson - i vestiti trasparenti sono ovunque ma non era così allora. In un senso questo è il primo vestito nudo. Ecco perché fa ancora choc». Ma la copia purtroppo non è all’altezza dell’originale e manca un uomo di carisma come JFK a cui cantare «Happy Birthday»...

Il ritorno dei Ferragnez: 9

Una delle coppie più belle che con il suo ritorno sul red carpet segna anche un ritorno alla (loro) normalità: dopo la malattia e l’intervento Fedez torna a presenziare a un evento mondano insieme alla moglie Chiara Ferragni, entrambi vestiti di nero dall’amica Donatella Versace. Mai presenzialismo è stato più gradito e applaudito.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz dopo le nozze: 7,5

Dopo le nozze un po’ cafonal, Nicola Peltz e Brooklyn Beckham cercano di risalire la china con un suit bianco e camicia spettorata Valentino Haute Couture (lui) e un abito Valentino Pink Collection con scollatura color PinkPP, la nuance manifesto di Pierpaolo Piccioli che sta facendo incetta tra le star.

Blake Lively con strascico cangiante: 7,5

Sceglie un abito Versace Blake Lively , che è una delle più ammirate del red carpet con il suo super strascico. Presentatrice insieme al marito Ryan Reynolds dell’evento più glamour dell’anno, ha reso onore al suo ruolo di madrina grazie all’aiuto di Donatella Versace, che ha realizzato per lei un vestito dall’effetto cangiante.

Winnie Harlow con la raggiera : 5

Prezzemolina instancabile, Winnie Harlow ci tiene a non passare inosservata in nessuna occasione: eccola con un abito in tulle bianco e un copricapo che sembra una raggiera. Una Lucia Mondella 2.0, che lancia il ritorno di una tendenza: la tiara tra i capelli.

Glenn Close, pantera d’argento: 7

Proprio una bella signora Glenn Close, che sfoggia la sua chioma argento con carattere, mostrando come le grey panthers abbiano fascino da vendere. Ancora Pink P Valentino, il colore che per Pierpaolo Piccioli - qui con l’attrice - è un simbolo di rinascita.

Cara Delevingne stupefacente: 8

Ma quanta bellezza per Cara Delevingne con tuxedo burgundi Dior e un corsetto trompe-l’œil in oro che lascia intravedere il lato più sexy della modella inglese.

Emily Ratajkowski bella gitana: 5

Tra una odalisca e Esmeralda del Gobbo di Notre Dame: Emily Ratajkowski non convince con il suo look tutto una perlina e e una ruche.

Kate Moss e Lila Grace, tale mamma tale figlia: 8

Gara di bellezza e classe tra Kate Mosse e Lila Grace, che instillano un dubbio tra i presenti: è più bella la mamma o la figlia? Chapeau.

Naomi Campbell e i gioielli in volto: 8

Sceglie un abito Burberry la pantera della moda, che come sempre riesce a catturare sguardi e flash. E nel frattempo lancia una nuova moda, i gioielli che incorniciano - letteralmente - il volto. Come un tatuaggio prezioso.

Kylie Jenner e l’omaggio a Virgil Abloh: 7,5

Kylie Jenner ha indossato un abito custom Off White in onore del suo amico Virgil Abloh. Per celebrare la sua eredità, Kylie Jenner ha lavorato a stretto contatto con Off-White Atelier.

Camila Mendes oro su misura: 6,5

Abito senza spalline in oro, impreziosito da ricami di perle e paillettes realizzati in diverse tonalità di oro: Alexandre Mattiussi ha dato vita per Camila Mendes a questa silhouette couture ispirata al tema «Gilded Glamour». Un po’ effetto statuetta degli Oscar.

Alessandro Michele e Jared Leto, la casa degli specchi: 8

Geniale l’idea di Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, e Jared Leto di presentarsi come l’uno avatar dell’altro, con un effetto che ricorda la casa degli specchi. Quasi separati alla nascita.

Jessica Chastain rossa dalla testa ai piedi: 8

Rende omaggio alla sua chioma fulva l’abito Gucci indossato da Jessica Chastain, la rossa più affascinante di Hollywood: per lei un abito lungo custom made in duchesse di seta color rubino interamente ricamato in paillettes con serpente in cristalli. Stola e copricapo a completare il look. Le dive esistono ancora!

Karlie Kloss dark lady: 6,5

Un po’ too much, come si dice nello slang modaiolo: l’abito sottoveste (una delle grandi tendenze della stagione) viene reso troppo aggressivo dal trucco smokey eye. Così Karlie Kloss, già imponente e statuaria, diventa una poco minacciosa...

