VEDIAMO QUANTI IMBECILLI ABBOCCANO - SUL DARK WEB SI TROVANO IN VENDITA VACCINI CONTRO IL CORONAVIRUS: I VENDITORI PROMETTONO UNA CONSEGNA RAPIDA E A PROVA DI CONTROLLO VIA POSTA - I PREZZI VANNO DAI 250 AI 750 EURO, MA OVVIAMENTE SI TRATTA DI CRIMINALI CHE VOGLIONO SOLO APPROFITTARSI DEGLI ALLOCCONI CHE NAVIGANO IN RETE…

Articolo del “Financial Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Venditori offrivano vaccini contro il coronavirus in angoli nascosti di internet pochi giorni dopo l'approvazione del primo vaccino Covid-19 questo mese, nel tentativo criminale di trarre profitto dalla domanda globale di vaccinazioni.

Una di queste offerte sul cosiddetto "dark web", tracciata dalla società di sicurezza informatica Check Point Software, aveva un prezzo di 250 dollari, con il venditore che prometteva una consegna "stealth" in confezioni a doppio involucro. La spedizione dagli Stati Uniti via posta o tramite un noto corriere costava 20 dollari, con 5 dollari in più per la consegna notturna – scrive il FT.

Un altro venditore ha affermato questa settimana di avere i vaccini sviluppati dai produttori cinesi Sinopharm e Sinovac in vendita a 750 dollari per due dosi, pagabili in bitcoin. L'annuncio è stato illustrato con una foto di stock, che non corrispondeva alla normale confezione dei due produttori cinesi di vaccini. Alla domanda su come conservare il vaccino, il venditore ha suggerito un frigorifero.

Gli esperti hanno detto che molti dei vaccini in vendita sul web scuro erano falsi o non sarebbero mai stati spediti. Offerte simili sono state pubblicate da altri venditori per mesi. Ma indipendentemente dal fatto che i venditori abbiano ora accesso a prodotti autentici o meno, gli annunci riflettono il tipo di opportunismo criminale che gli esperti avvertono che aumenterà man mano che la domanda di vaccini approvati supererà l'offerta del prossimo anno.

Interpol ed Europol hanno avvertito questo mese di un probabile "assalto" di attività criminali legate ai vaccini Covid-19, che vanno dalle frodi online e dalla criminalità informatica ai furti e alla vendita di dosi false o inferiori agli standard. Secondo Europol, anche le fiale di vaccino vuote, che potrebbero essere ricaricate illegalmente, potrebbero essere prese di mira.

Amy Shortman, un'esperta di logistica farmaceutica presso Overhaul, che si occupa di sicurezza della catena di fornitura, ha detto: "Ci sarà sempre un mercato per le persone che non avranno necessariamente accesso a quel farmaco e che vogliono proteggere se stessi e le loro famiglie". Ha citato il mercato illegale esistente per i farmaci chemioterapici, nonostante la difficoltà di somministrazione dei farmaci. "Ci saranno, certamente a livello globale, un sacco di soldi che possono essere fatti dai criminali".

Il rischio che i vaccini vengano rubati e dirottati sul mercato nero ha messo in allarme l'industria farmaceutica che si prepara a sostenere il più grande sforzo di vaccinazione globale della storia.

"Dobbiamo dire alla gente nei centri di vaccinazione che portano oro", ha detto Thorsten Neumann, capo del braccio europeo di Tapa, un'associazione per la sicurezza della catena di approvvigionamento. "I criminali non vedono un carico di vaccini, vedono il denaro", ha detto, evidenziando il rischio che i lavoratori della catena di approvvigionamento con collegamenti esistenti con reti criminali possano fornire informazioni per consentire a questi gruppi di prendere di mira le spedizioni.

L'industria è preparata. Gli sforzi per migliorare la sicurezza negli ultimi anni hanno portato i produttori a introdurre controlli e verifiche regolari delle catene di fornitura, oltre a ridurre al minimo il contatto umano, le soste e i passaggi di consegne durante la distribuzione.

"I produttori farmaceutici stanno già spendendo molto tempo per assicurarsi che i loro prodotti e la loro catena di fornitura siano sicuri", ha detto Chuck Forsaith, capo della Pharmaceutical Cargo Security Coalition, un'associazione di settore. "Non credo ci sia nessun'altra industria al mondo che sia così preparata per una cosa del genere".

Le spedizioni sono regolarmente dotate di dispositivi digitali in tempo reale che misurano la temperatura e la posizione, segnalando qualsiasi divergenza rispetto al piano. La tecnologia garantisce l'integrità della catena di fornitura, anche se potrebbe essere anche una vulnerabilità.

Anche se il signor Forsaith ha detto che finora non sembra esserci alcuna prova di incursioni fisiche nella catena di fornitura del vaccino Covid-19, sono stati documentati numerosi attacchi informatici.

Ospedali e strutture sanitarie sono stati colpiti da una raffica di attacchi di phishing e ransomware dall'inizio della pandemia.

"Abbiamo assistito ad attacchi molto mirati legati al vaccino", ha dichiarato Evangelos Ouzounis, capo dell'unità per le infrastrutture sicure di Enisa, l'Agenzia dell'UE per la sicurezza informatica. "Il settore sanitario non è molto maturo in termini di sicurezza informatica".

In un attacco riportato questo mese, i ricercatori dell'IBM hanno scoperto che degli hacker avevano impersonato un dirigente di un fornitore cinese di refrigerazione ultrafredda nel tentativo di rubare login e password. Il tentativo altamente sofisticato è stato probabilmente sostenuto da uno stato nazionale che sperava di interrompere la catena di fornitura del vaccino per la conservazione del freddo o di rubare la proprietà intellettuale, hanno detto i ricercatori.

La mancanza di accesso ai vaccini contro il coronavirus in paesi come gli Stati Uniti e il Regno Unito, dove le autorità sanitarie stanno dando la priorità ai soggetti vulnerabili o a coloro che lavorano in settori specifici, significa un mercato secondario per le credenziali che permette agli individui di "saltare la coda".

