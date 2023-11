VEDIAMO SE È LA VOLTA BUONA – IL QATAR ANNUNCIA CHE LA TREGUA PER IL RILASCIO DEGLI OSTAGGI ISRAELIANI INIZIERÀ DOMANI, E I TERRORISTI DI HAMAS CONFERMANO: IL CESSATE IL FUOCO TEMPORANEO DURERÀ QUATTRO GIORNI – HEZBOLLAH E L’IRAN APPROFITTANO PER INFILARE IL DITO NELLA PIAGA DELLO STATO EBRAICO: “NON SONO CAPACI DI LIBERARE I LORO OSTAGGI CON LA FORZA, E QUINDI NON SONO IN GRADO DI SCONFIGGERE HAMAS. IL NEMICO SIONISTA È STATO DISTRUTTO”

soldati israeliani a gaza

IL QATAR ANNUNCIA CHE LA TREGUA A GAZA INIZIERÀ DOMANI

(ANSA-AFP) - Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar ha dichiarato che la tregua tra Hamas e Israele e il rilascio degli ostaggi inizieranno domani.

HAMAS CONFERMA L'INIZIO DELLA TREGUA DA DOMANI ALLE 7

(ANSA) - Il braccio armato di Hamas, le brigate Ezzedine al-Qassam, ha confermato con un comunicato che la tregua a Gaza mediata dal Qatar "inizierà venerdì mattina alle 7" locali, le 6 in Italia. "Durerà quattro giorni a partire da venerdì mattina e comprende un arresto completo delle attività militari", afferma Hamas.

HEZBOLLAH, ISRAELE NON RIESCE A LIBERARE OSTAGGI CON LA FORZA

MURALE CHE INNEGGIA AGLI ATTACCHI TERRORISTICI DI HAMAS, A BEIRUT

(ANSA) - Gli israeliani non sono capaci di liberare i loro ostaggi con la forza e quindi non sono in grado di sconfiggere Hamas. Lo ha detto oggi nel sud del Libano Hashem Safieddin, presidente del consiglio esecutivo di Hezbollah, partecipando ai funerali del figlio del deputato e capogruppo parlamentare del Partito di Dio, Muhammad Raad.

Suo figlio è stato ucciso ieri in un raid di Israele. "Se (il premier israeliano Benyamin) Netanyahu arriva a un accordo (per una tregua), vuol dire che è incapace di liberare con la forza i suoi prigionieri e di eliminare Hamas e la resistenza", ha detto Safieddin in riferimento al cosiddetto Asse della resistenza, guidato dall'Iran e di cui fanno parte Hamas, Hezbollah e il Jihad islamico.

PRESIDENTE IRAN, 'ISRAELE È STATO DISTRUTTO DALLA RESISTENZA'

ospedale al shifa a gaza 6

(ANSA) - "Se dovessimo fare un'analisi degli oltre 40 giorni passati dall'invasione sionista di Gaza dovremmo dire che il nemico sionista è stato distrutto". Lo ha affermato il presidente iraniano Ebrahim Raisi, come riporta Irna, aggiungendo che "il regime sionista non è stato in grado di raggiungere i suoi obiettivi, volevano neutralizzare la resistenza ma non sono riusciti a farlo". In riferimento all'accordo tra Hamas e Israele, il presidente iraniano ha affermato che "ora, con l'annuncio del cessate il fuoco, possiamo dire che la Palestina è vincitrice in questo conflitto".

truppe israeliane a gaza 5 i tunnel sotto l ospedale al shifa a gaza 1 i tunnel sotto l ospedale al shifa a gaza i tunnel sotto l ospedale al shifa a gaza 5 hassan nasrallah 2 HEZBOLLAH IN LIBANO soldati israeliani a gaza