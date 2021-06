VEDO NERO – NON SOLO ROMA: ANCHE A FIRENZE UN MIGRANTE HA SBROCCATO E MINACCIATO I POLIZIOTTI! UN TIPINO FINO HA DATO DI MATTO VICINO ALLA STAZIONE SANTA MARIA NOVELLA: HA IMPUGNATO UN PALO DI FERRO E HA INIZIATO A URLARE PAROLE INCOMPRENSIBILI. POI SI È MESSO TRANQUILLAMENTE A COLPIRE IL LUNOTTO POSTERIORE DELLA MACCHINA, SFASCIANDOLO - I POLIZIOTTI HANNO PROVATO A CALMARLO, MA NIENTE, FINCHÉ IL PALO GLI È SFUGGITO DI MANO E… - VIDEO

FIRENZE, MIGRANTE MINACCIA LA POLIZIA CON UN PALO DI FERRO E SFASCIA UN'AUTO

Da www.liberoquotidiano.it

Non solo il folle che inneggiava alla jihad armato di coltello alla stazione Termini a Roma. Non solo la maxi-rissa, violentissima, in stazione a Lecco, a pochi passi dai binari, botte da orbi laddove sfrecciano i treni. Ora un ultimo caso, in pieno centro a Firenze. Altre immagini agghiaccianti che hanno come protagonista un immigrato, violento e completamente fuori controllo.

Il tutto accade intorno alle 10, in via del Porcellana, nei pressi di piazza Santa Maria Novella. Le immagini non hanno bisogno di troppe spiegazioni: un africano, evidentemente alterato, sale sopra un'auto impugnando un palo di ferro una base di metallo, per intendersi uno di quelli che vengono utilizzati nella cantieristica stradale.

Nelle immagini si vede l'intervento delle forze dell'ordine, che per lunghi minuti provano a calmare l'immigrato, il quale da par suo grida un qualcosa di incomprensibile. Agitato, fuori controllo. "Stai calmo, vogliamo aiutarti", gli dicono gli agenti. Ma niente da fare. Giù mazzate, sfascia il lunotto posteriore dell'auto sulla quale è salito. Ma a quel punto il palo di ferro gli sfugge di mano, il tutto prima che facesse altri danni o, peggio, male a qualcuno. A quel punto ecco scattare i poliziotti, che lo immobilizzano, lo ammanettano e lo arrestano.

