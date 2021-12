I VELENI DI FERRONI - “NON SI PARLANO PIÙ”: PARE CHE TRA ALFREDO ALTAVILLA E FABIO LAZZERINI, PRESIDENTE E AD DI “ITA”, SIA SCESO IL GRANDE GELO - IL GIALLO DELLO SCRITTORE CHE HA DICHIARATO DI ESSERE ANDATO VIA DAL TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI PER LA PRIMA DEI “FRATELLI DE FILIPPO” DI SERGIO RUBINI: “STAVAMO IN FILA UNO SOPRA L’ALTRO”. MA QUELLO CHE POI HA ASSISTITO ALLA PROIEZIONE CHI ERA? UN SOSIA? (SPOILER: È MAURIZIO DE GIOVANNI)

MAURIZIO DE GIOVANNI

1 - TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI, RESSA CHOC AL BOTTEGHINO: MANAGER ASL E DE GIOVANNI VANNO VIA

Estratto da www.ilmattino.it

(...) «Trovo incredibile quello che è accaduto stasera al San Carlo con un'organizzazione in spregio di ogni cautela sanitaria». Così lo scrittore Maurizio De Giovanni, anch'egli tra gli invitati al teatro per la prima del film di Sergio Rubini sui fratelli De Filippo. «Stavamo in fila uno sopra l'altro - la testimonianza di De Giovanni - una cosa incredibile. Non mi sono sentito al sicuro e ho preferito andare via». (...)

FABIO LAZZERINI ALFREDO ALTAVILLA - ITA AIRWAYS

2 - I VELENI DI FERRONI

Gianfranco Ferroni per “Il Tempo”

ALTAVILLA E LAZZERINI, DIVISI AD ALTA QUOTA

Dicono che “non si parlano più”: pare che tra Alfredo Altavilla e Fabio Lazzerini sia sceso “il grande gelo”, a stare a sentire quanto affermano quelli di Ita Airways. Divisi ad alta quota non solo per il carattere, ma anche in tema di strategie. Voli separati, comunque.

sabina guzzanti imita lucia annunziata a propaganda

***

GUZZANTI E ANNUNZIATA, SFIDA INFINITA

Sabina Guzzanti torna ad imitare splendidamente Lucia Annunziata, come nel 2003: è tutto uguale ad allora, il tempo sembra essersi fermato. Ma allora tutto andava in onda sulla Rai, e donna Lucia, raccontano, non si limitava alla classica arrabbiatura, visto che la sua presidenza contava qualcosa. Ora però Sabina va in onda su La7 a “Propaganda Live”, e nessuno può farci niente.

***

sergio rubini e il cast dei fratelli de filippo al teatro san carlo di napoli

DINI, PASSEGGIATA A VIA DEL CORSO

Con un’andatura da turista, munito di comodissime scarpe da ginnastica, ieri Lamberto Dini ha fatto una lunga passeggiata nel centro storico di Roma: a via del Corso è stato notato da numerosi turisti, che con telefonini e macchine fotografiche lo hanno “immortalato”. Un termine scelto non a caso, visto che l’ex presidente del Consiglio ha 90 anni e non li dimostra.

***

IL GIALLO DELLO SCRITTORE AL SAN CARLO

proiezione dei fratelli de filippo al teatro san carlo

Il noto scrittore ha dichiarato di essere andato via dal Teatro San Carlo di Napoli, alla prima della pellicola di Sergio Rubini dedicata ai fratelli De Filippo, prodotta da Pepito Film insieme a Rai Cinema. La colpa? “Stavamo in fila uno sopra l’altro, una cosa incredibile. Non mi sono sentito al sicuro e ho preferito andare via”, lamentando “un’organizzazione in spregio di ogni cautela sanitaria”. Ma quello che poi ha assistito alla proiezione chi era? Un sosia? E pure con la moglie, identica? Una trama da romanzo giallo.

***

PINO SORIERO

SORIERO GUIDERA’ L’ACCADEMIA DI ROMA

C’è chi lo aveva dimenticato ma Pino Soriero, classe 1950, non è mai sparito dalla politica: già sottosegretario ai trasporti con Romano Prodi, tra poco diventerà il numero uno dell’Accademia di Belle Arti di Roma.

La poltrona è stata lasciata libera da Alberta Campitelli, ora assessore della giunta del primo municipio guidato da Lorenza Bonaccorsi. Soriero è già consigliere d’amministrazione dell’accademia romana, e a breve il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi farà il suo nome come guida dell’istituzione. Il libro di Soriero intitolato “Sud, 20 anni di solitudine” era piaciuto molto all’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

***

GRATTERI A TEATRO RACCONTA IL NORD

nicola gratteri 4

Oggi Nicola Gratteri e Antonio Nicaso saranno al Teatro Manzoni di Roma per raccontare come il Nord ha aperto le porte alla ‘ndrangheta, il tema del loro nuovo libro edito da Mondadori e intitolato “Complici e colpevoli”.

Per Gratteri, magistrato da anni impegnato in inchieste sul tema, “la ‘ndrangheta è più forte di prima, perché più ricca. È arrivata al nord, ma qualcuno, in questi anni, le ha aperto la porta, finendo per giustificarne la condotta e diventarne consapevole complice in nome del denaro e del potere”. Quello di oggi è il secondo appuntamento di “Scrittori in scena”, una iniziativa nata da una idea di Carlo Alighiero che ha debuttato con lo scorso 28 novembre con “Giancarlo De Cataldo all’opera”, accompagnato da Alberto Toso Fei.

roberto fico yvonne de rosa

***

DOLCE&GABBANA, UN DONO ALLA BIBLIOTECA AMBROSIANA

Dolce&Gabbana pensano ai regali di Natale e donano alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano l’orologio da torre Chiaravalle. La singolare creazione di alta orologeria entra a far parte permanentemente del patrimonio e del percorso espositivo dell’istituzione meneghina, in uno speciale allestimento all’interno della sala Federiciana.

Il grande orologio ripropone infatti la complessa macchina astronomica dell’abbazia di Chiaravalle completata secondo le intuizioni di Leonardo da Vinci illustrate tra le pagine del suo Codice Atlantico, che è esposto nella stessa Sala in cui la creazione Dolce&Gabbana Alta Orologeria sarà collocata. Nello stesso spirito, fino al 12 dicembre, il pubblico all’Ambrosiana potrà scoprire i segreti della collezione alta orologeria.

