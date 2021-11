I VELENI DI FERRONI - “UNA VOLTA NICOLA FRATOIANNI, ATTUALE SEGRETARIO DI SINISTRA ITALIANA, ERA TRA I DISOBBEDIENTI, E OCCUPAVA GLI AEROPORTI”: VOLANO COLTELLI SULLA RIVE GAUCHE DELLA POLITICA ROMANA, E NEL PD C’È CHI HA IN TASCA UN VECCHIO LANCIO D’AGENZIA DEL 22 FEBBRAIO 2003 - IL PD ANDREA ALEMANNI IN CORSA PER “MISTER CAMPIDOGLIO” - MATILDA DE ANGELIS A TORINO. CON IL CANE...

“Una volta Nicola Fratoianni, attuale segretario di Sinistra Italiana, era tra i disobbedienti, e occupava gli aeroporti”: volano coltelli sulla rive gauche della politica romana, e nel Pd c’è chi ha in tasca un vecchio lancio d’agenzia del 22 febbraio 2003, roba di quasi venti anni fa.

Si legge: “Occupata stamani da un centinaio di manifestanti del movimento dei disobbedienti la strada d’accesso per l’aeroporto militare Dall’Oro di Pisa.

A renderlo noto è il portavoce del movimento Nicola Fratoianni”.

Che diceva: “Ormai Pisa sta diventando suo malgrado una città della morte, per questo abbiamo deciso una serie di manifestazioni di protesta”, con i disobbedienti e gli aderenti al movimento antagonista “decisi a bloccare in Toscana tutti i treni in transito con materiale bellico”.

Chi tiene tra le mani il dispaccio di allora fa notare che oggi il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, è proprio di Pisa. E mai si metterebbe contro gli americani.

IL PD ALEMANNI IN CORSA PER “MISTER CAMPIDOGLIO”

Lo avevano indicato come “mister Campidoglio”, un titolo che viene goliardicamente assegnato al consigliere comunale ritenuto “più fotogenico”, ma da quando Alessandro Onorato è diventato assessore della giunta di Roberto Gualtieri la carica è vacante.

Fatto sta che c’è una guerra in corso tra i pretendenti alla successione: al momento Andrea Alemanni del Partito democratico, presidente della commissione commercio, si trova al primo posto, ma l’ultima parola non è stata ancora detta. Per diventare “mister Campidoglio” servono molti consensi, e non solo tra i componenti del consiglio…

CINGOLANI E LA WORLD NUCLEAR EXHIBITION

Subito dopo la visita del presidente francese Emmanuel Macron in Italia, Parigi si conferma protagonista europea anche dell’economia energetica, con gli occhi puntati (benevolmente) da parte del ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani.

Sì, perché oggi parte la quarta edizione di Wne - World Nuclear Exhibition, un importante evento per la comunità nucleare globale, in scena a Parigi Nord Villepinte, in Francia, fino al 2 dicembre.

Quest'anno, sottolineano gli organizzatori, Wne riunirà 730 espositori provenienti da tutto il mondo e 23mila partecipanti internazionali in rappresentanza dell'intero settore dell'energia nucleare. Il Wne mira a riunire i principali attori del settore dell'energia nucleare globale per tre giorni dedicati alle imprese e all'innovazione attraverso incontri di alto profilo, tavole rotonde, workshop e una cerimonia di premiazione”. E all’Italia, come ha detto più volte Cingolani, “il nucleare serve”. Con Macron che ha appena annunciato la costruzione di nuovi reattori nucleari in Francia, poi…

MATILDA DE ANGELIS A TORINO. CON IL CANE

L’attrice Matilda De Angelis vive a Torino, da due mesi e mezzo. Sta girando per Netflix la serie “Lidia”, dedicata alla prima donna avvocato d'Italia. Lidia Poët è stata una delle prime donne a laurearsi in giurisprudenza e la prima a svolgere la professione di legale, in Italia.

Erano tempi nei quali la Corte d’Appello respingeva l’iscrizione delle donne all’albo con queste motivazioni: “L’avvocheria è un ufficio esercitabile soltanto da maschi e nel quale non devono immischiarsi le femmine”.

E “sarebbe disdicevole e brutto veder le donne discendere nella forense palestra agitarsi in mezzo allo strepito dei pubblici giudizi, accalorarsi in discussioni che facilmente trasmodano e nelle quali anche, loro malgrado, potrebbero esser tratte oltre ai limiti che al sesso più gentile si conviene osservare”.

Questa era la giustizia di non troppi anni fa. La città sabauda, dove si gira la serie che sarà di 6 puntate, ognuna di 50 minuti, ha coinvolto ed appassionato l’attrice: "Mi sono innamorata di Torino, mi trasferirò qui. Mi è successo solo a Parigi e Amsterdam. Mi piace più di Bologna, la mia città", afferma Matilda, "è romantica, illuminata benissimo, ha un'architettura che mi fa impazzire, è monumentale. E si mangia bene. Non ho un fidanzato da convincere, verrò a vivere qui con il mio cane".

