Gianfranco Ferroni per Il Tempo

VELTRONI, IL DELITTO AL BIOPARCO E QUELLA PARODIA DI MAX TORTORA

walter veltroni foto di bacco

“C’è un cadavere al Bioparco”: è questo il titolo del nuovo libro di Walter Veltroni, che per un’altra volta mette alla prova il suo commissario Giovanni Buonvino. La scheda editoriale di Marsilio comunica che l’uomo d’ordine “si gode la quiete ritrovata del parco di Villa Borghese e le gioie dell’amore.

Ma è una tregua di breve durata. Il ritrovamento di un cadavere nel rettilario del Bioparco, il giardino zoologico della capitale ospitato all’interno della Villa, rappresenta una brutta gatta da pelare per Buonvino, che si dà il caso sia erpetofobico, provando un terrore atavico per qualsiasi tipo di rettile. Come ci è finito il corpo di un uomo nudo dentro la teca dell’anaconda? E come ci è finita nella pancia del gigantesco serpente la testa del suddetto? Sono solo alcuni degli interrogativi senza risposta tra i quali il commissario e i suoi impavidi quanto scombinati agenti si barcamenano nel tentativo di risolvere quello che si presenta come un vero e proprio rompicapo”.

veltroni cover

Tra gli amici di “Uolter” qualcuno assicura che alla presentazione del libro non potrà mancare Max Tortora, il grande attore che anni fa diede vita a una geniale parodia dell’ispettore Derrick. Una delle puntate di Tortora era proprio dedicata a un delitto nel Bioparkenberg, ovvero il romanissimo Giardino Zoologico. L’assassina era sempre Eva Henger, “la signora Fottenberg”, perennemente graziata dall’ispettore. Il corpo dell’ucciso si trovava nel recinto dei bonobo: non era nudo come quello veltroniano, ma aveva i pantaloni abbassati. Senz’altro l’ex sindaco di Roma ricorda quell’eccezionale interpretazione di Tortora…

A MILANO NULLA SI FA SENZA CARLONI

A Milano se lo chiedono in molti dell’ascesa di Francesco Carloni negli affari più riservati di Mediobanca, dalle stock options alla Banque Monegasque, alla vecchia operazione Fonsai, fino all’ultimo importante prestito titoli in terra francese: il riferimento ormai è lui.

WALTER VELTRONI RADIO1

RAINEWS ELOGIA L’AUDITORIUM DI FUORTES

A Rainews24 piace tantissimo l’Auditorium che è stato guidato da Carlo Fuortes, il nuovo numero uno della Rai. Da viale Mazzini fanno notare che nella nuova puntata della rubrica d’arte (e non solo) di Costantino D’Orazio sulla rete “all news” è andato in scena l’elogio della struttura progettata da Renzo Piano, “proprio ora che l’amministratore delegato del servizio pubblico radiotelevisivo è Fuortes, proveniente proprio dall’Auditorium”. E con tanto di droni che hanno immortalato anche l’area del Villaggio Olimpico. Ma no, sarà un caso, anche perché D’Orazio è apprezzato da alcuni anni dai vertici della Rai.

PAPA FRANCESCO SALUTA I NEUROLOGI

tortora derrick

Torna in Italia il congresso mondiale di neurologia, un incontro biennale tra i massimi esperti che dal 3 al 7 ottobre si riuniranno in una Roma virtuale. Cerimonia inaugurale con il messaggio di Papa Francesco, che ha invitato i partecipanti a promuovere "significativi sviluppi nella lotta alle malattie neurodegenerative che possano favorire approcci alla cura sempre più autenticamente umani, attenti all'integrità delle persone, alle loro storie e ai loro vissuti". Gioacchino Tedeschi, presidente della Società Italiana di Neurologia, ha sottolineato che "dopo quasi sessant'anni dall'ultima volta l'Italia torna a ospitare" questo congresso. Ce n'è davvero bisogno...

max tortora foto di bacco

A ROMICS C'ERA PURE PALAZZO CHIGI

Non mancava Palazzo Chigi, alla manifestazione più famosa dedicata al fumetto, "Romics", con la "struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni" della presidenza del Consiglio guidata da Mario Draghi. C'era pure Mercedes-Benz Italia con il nuovo simulatore di guida di ultima generazione, e la As Roma per provare il nuovissimo e-Football 2022. Non solo cartoons, quindi.

Veltroni veltroni