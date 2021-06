9 giu 2021 08:30

LA VENDETTA DELLA REGINA - BUCKINGHAM PALACE FA SAPERE CHE IL PRINCIPE HARRY E MEGHAN MARKLE NON HANNO MAI CHIESTO ALLA REGINA ELISABETTA IL PERMESSO DI USARE IL SUO SOPRANNOME, LILIBET, PER IL NOME DELLA LORO SECONDOGENITA, NATA QUALCHE GIORNO FA A LOS ANGELES - NEL CODICE DELLA CORONA E' UN MODO PER CHIARIRE CHE LA COPPIA HA PRESOL'ENNESIMA INIZIATIVA NON CONCORDATA (E FORSE NON GRADITA)