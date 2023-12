VENDETTA, TREMENDA VENDETTA! ISRAELE DARÀ LA CACCIA AI LEADER DI HAMAS IN TUTTO IL MONDO – IL “WALL STREET JOURNAL” RIVELA CHE NETANYAHU HA ORDINATO AI SERVIZI SEGRETI DI ELABORARE PIANI PER COLPIRE LE FIGURE DI SPICCO DEL GRUPPO TERRORISTA AL DI FUORI DELLA STRISCIA DI GAZA, DAL QATAR ALLA TURCHIA – UNA CAMPAGNA SIMILE A QUELLA MESSA IN ATTO DOPO GLI ATTENTATI ALLE OLIMPIADI DI MONACO 1972…

Israele sta pianificando di dare la caccia ai leader di Hamas in tutto il mondo una volta che saranno finiti i combattimenti a Gaza. Lo scrive il Wall Street Journal. Il primo ministro Benjamin Netanyahu, secondo il giornale americano, avrebbe ordinato alle agenzie di spionaggio di elaborare piani per colpire i principali leader del gruppo al di fuori della Striscia, soprattutto in Turchia, Qatar e in altri Paesi.

Negli anni '70, Israele aveva già intrapreso una campagna di questo tipo per individuare i terroristi palestinesi coinvolti nel massacro delle Olimpiadi di Monaco.

Appena il 26 novembre, durante i colloqui per mediare una interruzione delle ostilità per lo scambio di ostaggi-prigionieri, il premier israeliano Benyamin Netanyahu avrebbe assicurato al Qatar che Israele non agirà contro i leader di Hamas che vivono a Doha. Lo ha riferito il Jerusalem Post.

Secondo il report, il Qatar ha ricevuto assicurazioni da Israele che il Mossad non avrebbe compiuto omicidi nel Paese e che "Doha ha presentato la sua precondizione a Israele qualche settimana fa, prima di assumere il ruolo di mediatore nella questione degli ostaggi".

Ma il mercoledì precedente il primo ministro israeliano aveva tenuto una conferenza stampa durante la quale aveva affermato esplicitamente di aver dato istruzioni al Mossad di agire contro i leader di Hamas. E ha aggiunto che "non c'è alcun impegno nell'accordo a non agire in una tregua contro i leader di Hamas, chiunque essi siano".

Il Wsj riferisce anche come Israele stia valutando la possibilità di espellere i combattenti di Hamas, di minore importanza, da Gaza per abbreviare la durata della guerra. L’idea ricorda l’accordo mediato dagli Stati Uniti che permise al leader palestinese Yasser Arafat e a migliaia di combattenti di fuggire da Beirut durante l’assedio israeliano della capitale libanese del 1982. […]

Il quotidiano Usa ricorda come una proposta su come governare la Gaza post-Hamas, sviluppata dal think tank dell’esercito israeliano, inizierebbe con la creazione di quelle che vengono chiamate “zone sicure libere da Hamas” che sarebbero governate da una nuova autorità di Gaza appoggiata dall’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti.

