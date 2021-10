DA VENERDI' 15 SCATTA L'OBBLIGO DI GREEN PASS MA I TAMPONI SONO INSUFFICIENTI: IN FARMACIA C'E' IL RISCHIO CAOS! - GLI OPERATORI DEL SETTORE FIUTANO L'AFFARE E OFFRONO "CARNET DI TAMPONI" E "PACCHETTI CONVENIENZA". FEDERFARMA INVITA A DFFIDARE DELLE OFFERTE CHE "SEPPUR NON VIETATE, LASCIANO QUALCHE DUBBIO..."

Pacchetti low cost, offerte prendi 3 e paghi 2, carnet di prenotazioni da 50 tamponi e agende ormai piene di appuntamenti per i prossimi due mesi. In tutta la Penisola stanno aumentando a dismisura le offerte per i test antigenici rapidi da parte di farmacie e laboratori di analisi.

Nell'Italia che si prepara all'entrata in vigore dell'obbligo di Green pass per tutti i lavoratori, i test sono ora fondamentali per i non vaccinati. Sono infatti la sola alternativa per no-vax e ni-vax che, refrattari ad ogni tipo di «spinta gentile» verso il vaccino, non vogliono comunque incappare in una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro oppure che preferiscono evitare la sospensione dello stipendio prevista per chi risulta «assente ingiustificato» perché, appunto, senza Qr code.

Si stima siano circa 3-3,5 milioni di lavoratori. Dipendenti pubblici e privati, o anche autonomi, che stanno prendendo d'assalto farmacie e centri analisi della Penisola in vista di venerdì 15 ottobre. Alla ricerca di un appuntamento per le 8 del mattino, in tempo per ottenere il pass prima di andare al lavoro, come raccontano i farmacisti romani ormai rassegnati a spiegare che non c'è posto per tutti alla stessa ora, hanno già mandato in overbooking diverse farmacie.

LE FARMACIE L'impatto della misura, almeno per loro, è significativo. Ed è normale che quindi gli operatori del settore si organizzino come possono. Così, pur nel rispetto del prezzo calmierato stabilito per decreto (massimo 8 euro per un test antigenico rapido ai minorenni, massimo 15 euro per gli over18), fiutano l'affare e offrono «carnet di tamponi» e promozioni. Dal paghi «2 e prendi 3» in voga in alcuni laboratori romani fino ai «pacchetti convenienza» venduti da una farmacia nel centro della Capitale: 20 tamponi a 240 euro, anziché 300. Uno gratis ogni cinque. Ma la situazione è più o meno la stessa ovunque.

In Toscana ad esempio ci sono farmacie che prendono appuntamenti già per fine novembre, mentre in provincia di Verona, come segnala la stampa locale, c'è un laboratorio che ha mandato in tilt un'intera cittadina. All'alba di lunedì mattina infatti, alla porta del centro c'erano un centinaio di persone e una lunga fila di auto, giunte per accaparrarsi uno dei pacchetti low cost da 10 tamponi a 50 euro.

E segnalazioni simili si rincorrono da Milano a Vicenza, da Napoli fino alla Liguria. La soluzione però allarma la federazione dei farmacisti italiani. Il presidente di Federfarma Marco Cossolo, infatti già nei giorni scorsi ha invitato a diffidare delle offerte che «seppur non vietate dall'accordo siglato con la struttura commissariale, lasciano qualche dubbio».

Per Cossolo «la prima cosa è la questione sanitaria: è stato stabilito un prezzo massimo di 15 euro che permette alla farmacia un margine equo come già fatto a suo tempo con le mascherine. Ma certamente le cose vanno fatte per bene e cercare, spero solo con l'efficienza e la competizione, di offrire un prezzo più basso mi deve comunque garantire la qualità del test e la sicurezza per il cliente. Chi non rispetta i protocolli incorre in sanzioni, è bene ricordarlo».

Un'altra osservazione è invece di principio: «Non credo sia molto bello che un farmacista lavori informando sul valore dei vaccini, e allo stesso tempo dall'altra parte offra, scontati, i test per avere il Green pass senza la vaccinazione. Non è bello - conclude - ma non commette nessun reato».