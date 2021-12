DA VENERDì E FINO AL 30 DICEMBRE I MCDONALD'S GIAPPONESI SARANNO COSTRETTI A RAZIONARE LE PATATINE FRITTE: IL COVID E UN'INONDAZIONE AL PORTO DI VANCOUVER HANNO MESSO IN CRISI I RIFORNIMENTI - LA CATENA DI FAST FOOD STA CERCANDO DI RISOLVERE LE CARENZE CON VOLI ALTERNATIVI E COLLABORANDO CON FORNITORI E IMPORTATORI MA NEL FRATTEMPO VENDERA' SOLO PORZIONI PICCOLE...

Dagotraduzione da Bloomberg

PATATINE

Da venerdì McDonald's Holdings Co. Japan offrirà solo patatine fritte di piccole dimensioni, dopo che le inondazioni nel porto di Vancouver e la pandemia di coronavirus hanno interrotto le forniture di una delle sue offerte chiave.

Mentre la catena di fast food sta cercando di affrontare il problema con voli alternativi e sta collaborando con fornitori e importatori, offrirà solo patatine fritte di piccole dimensioni fino al 30 dicembre. Era necessaria l'eliminazione delle offerte di medie e grandi dimensioni «per garantire che il maggior numero possibile di clienti abbia accesso continuo alle nostre patatine fritte».

PATATINE FRITTE MCDONALD S

McDonald's spera che i problemi di approvvigionamento che interesseranno i suoi 2.900 punti vendita in Giappone saranno risolti entro la vigilia di Capodanno e ha affermato che la mossa non influirà sulle sue offerte di hash brown. I clienti riceveranno uno sconto di 50 yen (44 centesimi) sugli articoli del set per la porzione più piccola.

Gli articoli impostati da McDonald's vengono forniti con una porzione di patatine fritte di medie dimensioni e i clienti hanno la possibilità di aumentare o diminuire le dimensioni. Con 74 grammi e 225 calorie a porzione, la taglia piccola è circa la metà della porzione dell'offerta di taglia media.