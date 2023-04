Estratto da www.corrieredelveneto.corriere.it

MODELLA POSA NUDA A VENEZIA

Un nudo artistico per un servizio fotografico nel centro storico di Venezia, sabato scorso, è costato caro a una modella italiana. Per lei è arrivato un ordine di allontanamento dalla città, ovvero il Daspo urbano: provvedimento alla mano, gli agenti dalla polizia locale lagunare l'hanno invitata a lasciare Venezia, con un verbale e una multa di 750 euro.

Due le «colpe» della modella, rilevate dai vigili del comparto lagunare. Non solo l'essersi arrampicata su un monumento di palazzo Reale a San Marco, ma anche l'averlo fatto mentre era completamente senza vestiti in luogo pubblico per farsi fotografare: una mise non rispettosa del decoro della città e contraria alla pubblica decenza.

piazza san marco dall'alto

Nessuna conseguenza al momento per il fotografo «pizzicato» assieme a lei e artefice del servizio. La polizia locale sta valutando l'eventuale concorso in violazione amministrativa. L'avrebbe fotografata sull'altana di un'abitazione, in riva e sulla statua di palazzo Reale. Il contenuto artistico insomma non ha convinto gli agenti, anche perché le immagini da giorni giravano sui social e non è la prima volta che modelle in déshabillé vengono fermate e multate nella città d'acqua. […]

piazza san marco 1