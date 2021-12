20 dic 2021 16:57

A VENEZIA MAI UNA GIOIA: O L’ACQUA ALTA O L’ACQUA BASSISSIMA, COME IN QUESTI GIORNI - I CANALI SONO QUASI IN SECCA: IL LIVELLO HA RAGGIUNTO I MENO 50 CENTIMETRI SUL MEDIO MARE. NON È UN RECORD, MA È ABBASTANZA PER PORTARE IN SUPERFICIE I FONDALI DI ALCUNI CANALI - I GONDOLIERI SONO IN GROSSA DIFFICOLTÀ. E CI SI È MESSA ANCHE LA NEBBIA