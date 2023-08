VENGHINO, SIGNORI, VENGHINO! - HABEMUS DATA: IL 12 SETTEMBRE APPLE LANCERÀ I NUOVI MODELLI DI IPHONE 15 E APPLE WATCH - LA NUOVA LINEA DEI "MELAFONINI" SAREBBE COMPOSTA DA QUATTRO DIVERSI PRODOTTI: UNA VERSIONE BASE, UNA PLUS, UNA PRO E INFINE IL TOP DI GAMMA, L'IPHONE 15 PRO MAX O ULTRA - BASTERÀ PER INVERTIRE IL CALO DELLE VENDITE DEGLI SMARTPHONE NEGLI ULTIMI TRE TRIMESTRI?

C'è una data per i nuovi iPhone: è il 12 settembre. Arriveranno anche nuovi Apple Watch. L’azienda di Cupertino ha diffuso ufficialmente l’invito per l’evento che si chiama Wonderlust e si terrà alle 10 ora californiana, […] presso lo Steve Jobs Theater, nel campus di Apple Park a Cupertino.

La nuova linea di iPhone15, […] sarebbe - stando alle anticipazioni - composta da quattro diversi prodotti (una versione base da 6,1 pollici, un iPhone 15 Plus da 6,7 pollici, un iPhone 15 Pro da 6,1 pollici e un iPhone 15 Pro Max o Ultra da 6,7 pollici).

Secondo le indiscrezioni delle principali testate specializzate, sarà un salto generazionale abbastanza importante soprattutto per le versioni Pro, con un processore più potente e fotocamere migliorate. Per il modello più grande sarebbe prevista una fotocamera periscopica. Anche il prezzo di questi modelli - secondo indiscrezioni dei giorni scorsi di Digitime Asia - dovrebbe essere maggiore, dai 100 ai 200 dollari, rispetto alle versioni attualmente in commercio.

Per la prima volta i nuovi iPhone avranno il connettore Usb-C per adeguarsi alle regole di uniformità della commissione europea.

Contestualmente agli iPhone, l’azienda di Cupertino dovrebbe aggiornare anche la linea di Apple Watch, che un anno fa vide l'ingresso del nuovo modello “Ultra” che giungerà alla seconda generazione. […] Si tratta del lancio più importante dell'azienda, in un mercato degli smartphone in calo. Le stesse vendite dell’azienda sono diminuite per tre trimestri consecutivi. […]

