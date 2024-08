VENI, VIDI, VICE - MARTEDÌ KAMALA HARRIS ANNUNCERÀ FINALMENTE IL SUO CANDIDATO VICEPRESIDENTE: LA SCELTA DEL LUOGO, LA PENNSYLVANIA, FA PENSARE CHE IL PRESCELTO SIA JOSH SHAPIRO, GOVERNATORE DI QUELLO STATO, MA LO PENALIZZA L’ESSERE EBREO (LA NUTRITA FRANGIA RADICAL E PRO-PAL DEL PARTITO DEMOCRATICO NON LO ACCETTEREBBE) – LE ALTERNATIVE? IL GOVERNATORE DEL MINNESOTA, TIM WALTZ, E IL SENATORE STAR MARK KELLY, EX ASTRONAUTA E MARITO DI GABBY GIFFORDS, DEPUTATA SOPRAVISSUTA A UN ATTENTATO. PROBLEMA: NON È UN GRANDE ORATORE…

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il "Corriere Della Sera"

La scelta del «vice» è imminente: lo vedremo apparire per la prima volta al fianco di Kamala Harris martedì prossimo in Pennsylvania, prima tappa di un tour che li condurrà in Wisconsin, a Detroit (Michigan), Raleigh (North Carolina), Savannah (Georgia), Phoenix (Arizona) e Las Vegas (Nevada). Tutti, tranne la North Carolina, sono Stati dove il presidente Biden vinse di misura nel 2020.

La scelta di Philadelphia come prima tappa ha fatto pensare che il vice possa essere Josh Shapiro, il governatore dello Stato, che viene dai sobborghi di quella città e che, insieme al senatore dell’Arizona Mark Kelly e al governatore del Minnesota Tim Walz, è nella lista finale […]

Il team di Harris suggerisce di non prestare troppa attenzione al luogo: Biden annunciò che la sua vice era Harris (californiana) in Delaware, Trump annunciò Pence (dell’Indiana) a New York, Hillary Clinton annunciò il suo vice (della Virginia) in Florida, e così via.

Ma alcuni osservano che sarebbe un po’ strano tenere il primo comizio nella città di uno dei contendenti principali scegliendo qualcun altro. I donatori di Wall Street credono che si tratti di un governatore, perché è stato chiesto loro dal team Harris di sbrigarsi con gli assegni (le regole vietano contribuiti quando nel «ticket» c’è un governatore): in tal caso Kelly sarebbe fuori dai giochi […].

Forse si legge troppo in questi indizi, ma di certo una squadra di avvocati sta lavorando al «vetting» dei candidati per analizzare il loro passato — social media, finanze, tutto ciò che può essere usato contro di loro. […] Non è mai chiaro quanto un vice possa aiutare il candidato a vincere, ma è bene che non faccia danno (come qualcuno crede stia facendo J.D. Vance per Trump). Shapiro e Kelly possono portare in dote i loro Stati in bilico (anche se non sempre i vice ci riescono davvero).

L’Arizona è importante ma la Pennsylvania è cruciale (se Harris perde qui, deve conquistare praticamente tutti gli altri Stati in bilico). Kelly, ex astronauta, già in Marina, sostenitore della riforma sulle armi (sua moglie, la deputata Gabby Giffords, fu quasi uccisa in un attentato), in quanto senatore di uno Stato al confine con il Messico può aiutare Harris sull’immigrazione […]. Kelly però non è un grande oratore e ieri il Washington Post ricordava un imbarazzante evento del 2015 in Cina in cui arrivò sul palco in moto, con la bandierina Usa su una manopola del manubrio e quella cinese sull’altra, per promuovere le «vitamine Shaklee» dicendo che le usava sullo Space Shuttle.

I progressisti preferiscono Tim Walz, governatore del Minnesota, ex insegnante e sergente della Guardia Nazionale, che si è unito anche ai «White Dudes for Harris» […] per raccogliere fondi. Walz sa confezionare frasi efficaci contro Trump e Vance («Gente bizzarra»), che Harris ha ripetuto ad Atlanta, aggiungendo che il rivale ha paura di dibattere in tv: «Se hai qualcosa da dire, dimmelo in faccia».

Quanto a Shapiro, secondo la rivista Atlantic sembra «un politico concepito in laboratorio per aiutare i democratici a vincere nella Rust Belt». È il più temuto dai repubblicani ma, in quanto ebreo, alcuni gruppi di estrema sinistra lo definiscono «Genocide Josh» e citano le sue critiche ai manifestanti pro-Gaza, anche se è stato più duro di Biden e Harris con Netanyahu, definendolo «uno dei peggiori leader di tutti i tempi».

