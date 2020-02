VENI, VIDI, VIRUS – CI SONO DUE CASI IN TOSCANA, UN IMPRENDITORE TORNATO DA SINGAPORE E UN INFORMATICO CHE HA LAVORATO A CODOGNO - ANCHE A RIMINI C’È UNA PERSONA INFETTA, RICOVERATA DOPO UN VIAGGIO ALL’ESTERO - POSITIVI ANCHE DUE DEI QUATTRO SPECIALIZZANDI DEL DERMATOLOGO DEL POLICLINICO DI MILANO. VENTI LE PROVINCE INTERESSATE DALL’EPIDEMIA. I CASI TOTALI SONO 283

Coronavirus: un caso a Rimini, ritorno dall'estero

(ANSA) - Alcuni nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, che portano a quota 23 il numero dei contagiati sul territorio regionale. Tra questi c'è una persona di Rimini, ricoverata in ospedale, di ritorno da un viaggio all'estero. "Su quest'ultimo caso sono in corso approfondimenti sul piano epidemiologico", spiega la Regione. Altri due nuovi casi, entrambi riconducibili al focolaio lombardo, riguardano cittadini di Parma. Un terzo, un'operatrice sanitaria dell'ospedale di Piacenza.

Coronavirus: Borrelli conferma 2 casi in Toscana

(ANSA) - I due casi sospetti di coronavirus in Toscana sono stati confermati dal Commissario Angelo Borrelli. Il capo della Protezione Civile ha anche confermato il caso in Sicilia sottolineando però "che sono in corso le ultime verifiche da parte dell'Istituto di Sanità".

Coronavirus: Oms, misure Italia nella direzione giusta

(ANSA) - "Le misure che sono state prese vanno nella direzione giusta". Lo ha detto Valter Ricciardi, dell'Oms e da oggi consulente del ministro della Salute Speranza. "E' molto importante - ha aggiunto - che il paese si muova unito per fronteggiare questi due focolai epidemici".

Coronavirus: positivi 2 specializzandi medico Milano

(ANSA) - Sono risultati positivi al coronavirus due dei quattro specializzandi del dermatologo che lavora al Policlinico di Milano, risultato positivo al coronavirus nei giorni scorsi. Dei quattro, solo uno - che però è risultato negativo - avrebbe effettuato visite nei 10 giorni scorsi. I due medici risultati negativi sono liberi, mentre gli altri due positivi sono in isolamento volontario: presentano sintomi lievi, già in via di risoluzione. E' quanto si apprende da fonti qualificate.

Coronavirus: P. Civile, contagiati in 20 province

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Sono 20 le province che registrano casi di coronavirus, secondo i dati della Protezione civile. In dettaglio, in Lombardia, Lodi (101 casi), Cremona (39), Pavia (17), Bergamo (14), Milano (3), Monza Brianza (2), Sondrio (1); in Veneto, Padova (30), Venezia (7), Treviso (1); in Emilia Romagna, Piacenza (17), Parma (4), Modena (1), Rimini (1); in Piemonte, Torino (3); in Toscana, Firenze (1), Pistoia (1); in Trentino Alto Adige, Bolzano (1); in Sicilia, Palermo (1); nel Lazio, Roma (3). In Lombardia ci sono 35 casi positivi in fase di ospedalizzazione o isolamento.

