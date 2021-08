VENICE INSTINCT – SHARON STONE È A VENEZIA PER GIRARE LO SPOT DI DOLCE & GABBANA, CHE PROPRIO IN QUESTI GIORNI PRESENTERANNO LA LORO COLLEZIONE IN LAGUNA – L'ATTRICE 63ENNE, STRIZZATISSIMA IN UN TUBINO NERO, HA FATTO IMPAZZIRE TURISTI E PASSANTI E SI È FERMATA AL CAFFÈ FLORIAN – LA TRAMA DELLO SPOT, A GIUDICARE DAL "BACKSTAGE", SEMBRA PIUTTOSTO BASICA: SHARON FA UN GIRO IN GONDOLA E POI SI ABBARBICA A UN MODELLO BELLOCCIO IN PIAZZA SAN MARCO…

Da www.myfairvenice.com – Cronache di Manuela Pivato

Sharon Stone in Piazza San Marco per Dolce & Gabbana. Il lampo di un abito nero, i laccetti malandrini, capelli biondi cortissimi, l’attrice ha regalato ai turisti le prime immagini della nuova campagna pubblicitaria dei due stilisti che, da domani a lunedì, presenteranno tra Piazzetta San Marco, Palazzo Ducale e Arsenale, tutte le loro collezioni.

Basica la trama dello spot nel quale Sharon Stone, 63 anni che non significano nulla, abbraccia un giovanotto, mentre un altro ragazzo altrettanto prestante incalza sotto le Procuratie, davanti al Caffè Florian, mettendo in apparente difficoltà l’attrice che, a questo punto, dovrà scegliere.

Vera Mantengoli per https://mattinopadova.gelocal.it/

Sexy, affascinante e in splendida forma. A 63 anni Sharon Stone non ha perso quello charme che ha fatto sognare intere generazioni. L'attrice, a Venezia per la sfilata di Dolce & Gabbana, si è fatta immortalare in Piazza San Marco sotto i portici delle procuratie nuove per uno spot sempre firmato D&G.

Negli scatti si vede una Sharon Stone con un tubino di pelle nero e tacco vertiginoso ammaliare un giovane uomo in giacca e cravatta. Prima dello spot Stone si è fatta immortalare seduta al Florian con le gambe accavallate come nel film che l'ha resa celebre, Basic Instinct.

