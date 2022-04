VENT’ANNI FA MORIVA LINDA LOVELACE, LA PRIMA PORNOSTAR RICONOSCIUTA E ACCLAMATA AL MONDO, DEA DI "GOLA PROFONDA" - MA BARBARA COSTA LE FA IL CONTROPELO: “I DANNI CHE HA FATTO AL PORNO SONO INCALCOLABILI E LI SCONTIAMO TUTT’OGGI. CON LA SUA VITA TRAVAGLIATA E LE SUE DISGRAZIATE ESPERIENZE MATRIMONIALI, HA MACCHIATO IL PORNO DI INFAMIA PONENDOGLI ADDOSSO LA NOMEA DI POSTO LURIDO E VIOLENTO E MISOGINO TOUT COURT” - IL MATRIMONIO CON UN MAGNACCIA, I LOCALI PER SCAMBISTI, IL FIGLIO DATO IN ADOZIONE, LA COCAINA, LE BIOGRAFIE CHOC E LA FASE FEMMINISTA…

Barbara Costa per Dagospia

A una festa da Hugh Hefner ti hanno costretta a leccarlo a un cane!??? No, Linda Lovelace, suprema pornostar, a me non la fai, e quello che oggi in serie tv spifferano (quanto pagate?) le prima allegre amichette di Hef ora redente non mi smuove: tu, Linda Lovelace, suprema pornostar, conosci Sammy Davis Jr., forse ci vai a letto, ma è grazie a Sammy che entri alla corte di Playboy. Al tempo Playboy veleggiava sulle 5 milioni di copie a numero, e Hefner ti offre un servizio fotografico dal compenso stellare.

Tu accetti, come accetti gli inviti alle esclusive feste di Hef, dove chi voleva poteva far sesso a due, a tre, o di gruppo, consensuale e felice. Ma quale zoorastia, siamo seri: la zoorastia nel porno c’è e c’è stata – purtroppo – ma solo nelle produzioni illegalissime di serie Z, nei porno che tu, Linda, hai girato quando ancora non ti chiamavi Linda Lovelace, e non eri famosa!!! Porno amatoriali zoorastici fuori legge e clandestini di cui tu, Linda, guarda un po’ ometti di raccontarci nei tuoi libri di memorie best-seller, e porno che però sono venuti fuori lo stesso, e porno dove tu hai negato che in quelle scene disgustose fossi tu. Mentendo. Tanto è vero che sbiancavi tutte le volte che qualcuno, e specie se giornalista, e specie se ben informato, te ne chiedeva lumi, e conto.

I danni che Linda Lovelace ha fatto al porno sono incalcolabili e li scontiamo tutt’oggi. Linda, con la sua vita travagliata e le sue disgraziate esperienze matrimoniali, ha macchiato il porno di infamia ponendogli addosso la nomea di posto lurido e violento e misogino tout court. Ma il porno è ed è sempre stato un settore dove si trova di tutto, in positivo e in negativo: sta a chi ne entra a far parte valutare e decidere cosa fare e cosa no. Sta alla sua consapevolezza.

Sicché non è giusto, cara Linda Lovelace, buttar fango su un ambiente intero se tu hai pescato la mela la più marcia che c’è nel cesto!!! Tu, Linda Lovelace, la prima pornostar riconosciuta e come tale acclamata al mondo, dea di quel "Gola Profonda" che ha dato onore e riconoscimento al porno quale genere cinematografico con tutti i crismi… tu, Linda Lovelace, morivi il 22 aprile di 20 anni fa.

A soli 53 anni e nel modo più straziante (i familiari decidono di staccare la spina a un corpo dilaniato da un incidente automobilistico) terminava una vita tormentatissima e ricca di mistero. Scompariva corpo e viso di un personaggio in vita leggendario ma personaggio che Linda mai ha destreggiato con matura coscienza né adeguata abilità.

Linda Lovelace (nata Boreman) nasce a New York, figlia di un poliziotto e di una cameriera cattolici osservanti che le inculcano che il sesso è peccato mortale. Linda perde la verginità a 19 anni da non sposata col suo primo ragazzo e ci rimane incinta. Per il disonore la madre non la fa abortire perché Dio non vuole ma la chiude in casa fino al parto di un maschietto dato in adozione. Linda studia informatica ma ha un primo incidente in macchina che la porta a una lunga convalescenza anche perché all’ospedale è vittima di trasfusione di sangue infetto che le passa l’epatite.

Linda conosce e si innamora di Chuck Traynor, di professione magnaccia, e lo sposa. In un locale scambista che frequenta con lui si imbattono nel regista porno Gerard Damiano che, vista "l’ampia" capacità orale di Linda, le scrive una sceneggiatura su misura, ed è quel "Gola Profonda" che la incorona a star. Linda gira il seguito (e la dirige Joe Sarno) e altri porno che non hanno uguale successo.

Sorridente accanto a Traynor rilascia interviste a tutto spiano (“io non ho mai incontrato niente di troppo grande per la mia gola!”), e firma e promuove due autobiografie, "Inside Linda Lovelace" e "The Intimate Diary Of Linda Lovelace", dove vanta ciò che di porno sa e fa (“quella sullo schermo sono io, è ciò che faccio, ed è come sono davvero!”). È una star e come tale sfila alla prima hollywoodiana di "Ultimo Tango a Parigi": per lei il film “è disgustoso, le scene di sesso non sono credibili”.

Poi Linda lascia Chuck Traynor per un produttore per cui gira "Linda For President", porno in cui fa la candidata alla Casa Bianca in un tragitto elettorale a forma di pene. Porno poco apprezzato. Linda tenta la carriera non porno in prove teatrali flop assoluti. Non sa recitare. È arrestata per possesso di cocaina e amfetamine. Fuori dal giro che conta, Linda sposa l’operaio Larry Marchiano, fa la casalinga, fa due figli, i riflettori su di lei si spengono.

Nel 1980, la bomba: esce "Ordeal", terza autobiografia di Linda, dove scrive che tutto quello che nel porno ha fatto lo ha fatto perché costretta picchiata minacciata di morte dal primo marito Chuck. E che il porno l’ha sfruttata, violentata, degradata. Su Ordeal scrive che Chuck la pestava, e le puntava pistole e fucili contro per farla recitare. Che ne controllava mente e movimenti, che la sorvegliava pure mentre era in bagno, che poteva dormire e stare al telefono solo con lui accanto che le puntava un’arma alla tempia. Che Chuck le ha fatto perdere la verginità anale in un’orgia di 5 uomini.

Con Ordeal, Linda diventa la paladina del neo-femminismo anni '80 e con femministe celebri quali Andrea Dworkin e Catharine MacKinnon gira l’America in conferenze e convegni e crociate anti-porno, forti dello spirito reaganiano che considera il porno e le non eterosessualità mali assoluti.

A nulla valgono le ragioni di chi da Linda è attaccato (Gerard Damiano e Harry Reems, partner di Linda in Gola Profonda, hanno negato con veemenza vi siano state violenze sul set. Ha detto Damiano in un’intervista: “Traynor era terribilmente geloso, stava sempre con lei sul set, tanto che io l’ho promosso factotum, per mandarlo via per commissioni quando dovevamo girare le scene di sesso”. Damiano e Reems affermano che Linda non sembrava felice con Chuck, ma che Linda, sul set, e in tutto ciò che ha fatto sul set, “era libera, e si confidava con me”, continua Reems, “nelle pause, mi confessava come il set fosse per lei rigenerante e riscattante. Ma Chuck, suo marito… Damiano lo cacciava via dal set perché Chuck era geloso di come Linda si godeva le scene di sesso. Lei ci metteva davvero l’anima”. Si noti che il rabbioso Chuck Traynor, dopo Linda, sposa un’altra illustre pornostar: la rivale di Linda Marilyn Chambers).

E Linda presto litiga con le femministe nuove amiche sue, secondo lei delle furbe che usano il suo nome e la sua storia per arricchirsi. Pertanto Linda scrive una quarta autobiografia, "Out of Bondage", in cui ribadisce che il porno le fa schifo e che, a ogni buon conto, non rimpiange nulla. Divorzia da Larry Marchiano e torna al porno non recitato ma presenzia fiere dell’eros dove è pagata e celebrata per la gola profonda che è stata. Infine, l’incidente stradale mortale. Larry Marchiano corre da lei sul letto di morte: sapete cosa Linda dice di lui in "The Other Hollywood", maxi raccolta (620 pagine!!!) di biografie orali di pornostar? Che è un ubriacone manesco e insopportabile.

