NON È TROPPO “EVERGRANDE” PER FALLIRE – IL GRUPPO DI CONSULENZA TEDESCO DMSA CHIEDE UFFICIALMENTE LA PROCEDURA DI BANCAROTTA PER IL COLOSSO CINESE DELLE COSTRUZIONI EVERGRANDE, CHE NON AVREBBE PAGATO DUE EMISSIONI OBBLIGAZIONARE SCADUTE A FINE SETTEMBRE: “CHIEDIAMO A TUTTI GLI OBBLIGAZIONISTI DI AGGREGARSI” – “BLOOMBERG”: PAGATI IN RITARDO GLI INTERESSI SU ALMENO DUE BOND SU TRE…