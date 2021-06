LA VERA “MISSION IMPOSSIBLE” È FINIRE ‘STO FILM! – ENNESIMO STOP ALLE RIPRESE DOPO CHE 14 MEMBRI DELLO STAFF SONO RISULTATI POSITIVI AL COVID: TRA I POSITIVI ANCHE ALCUNE BALLERINE CHE, IN UNA SCENA, DI DIMENAVANO A POCA DISTANZA DA TOM CRUISE CHE ADESSO DOVRÀ RESTARE IN ISOLAMENTO PER DUE SETTIMANE – L’ATTORE AVEVA MINACCIATO DI LICENZIARE TUTTI QUANDO…

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-se-rifate-siete-licenziati-rdquo-ndash-rsquo-imperdibile-255712.htm

Simona Marchetti per "www.corriere.it"

tom cruise gira a roma 'mission impossible' 2

Lo scorso dicembre, quando aveva beccato alcuni membri della troupe a violare i protocolli Covid sul distanziamento sociale, durante le riprese di «Mission:Impossible 7», Tom Cruise aveva perso le staffe, minacciando di licenziare tutti. Una reazione che all’epoca molti avevano giudicato esagerata, criticando l’attore per le parole di fuoco urlate sul set e catturate in un audio di due minuti pubblicato dal Sun. E invece ora si scopre che Cruise aveva tutte le ragioni per arrabbiarsi, perché la produzione ha dovuto sospendere le riprese del film, perché ci sono dei positivi all’interno dello staff.

tom cruise

«Abbiamo temporaneamente interrotto la produzione di “Mission: Impossible 7” fino al prossimo 14 giugno, a causa di alcune positività riscontrate nei tamponi di routine. Stiamo seguendo i protocolli di sicurezza e continueremo a monitorare la situazione», ha detto infatti un portavoce della Paramount Pictures a Entertainment Weekly.

14 contagiati

Sebbene la nota non specifichi il numero di positivi, sempre il Sun parla di 14 persone con i sintomi del Covid, fra cui quattro ballerine che hanno girato una scena in discoteca a poca distanza dallo stesso Cruise che, per questo motivo, è stato quindi costretto ad andare in isolamento per due settimane, come del resto gli altri 60 elementi della troupe. «Tom è assolutamente furibondo per quello che è successo – ha rivelato una fonte al tabloid – soprattutto considerando il suo sfogo nei confronti dello staff dell’anno scorso.

tom cruise gira a roma 'mission impossible' 10

Questo stop influirà negativamente sulle riprese e dovranno rimettersi in pari quando riprenderanno finalmente a girare». Già a febbraio del 2020 la pandemia di Covid aveva obbligato la produzione a sospendere le riprese in Italia fino a ottobre e – salvo nuovi ritardi – la data di uscita della settima avventura di Ethan Hunt è ora fissata per il 27 maggio 2022.

tom cruise gira a roma 'mission impossible' 1 tom cruise gira a roma 'mission impossible' 14 TOM CRUISE A VENEZIA PER LE RIPRESE DI LYBRA PAZIENTI COVID IN SALA D ATTESA UMBERTO I CAUSA TOM CRUISE TOM CRUISE A VENEZIA PER LE RIPRESE DI LYBRA tom cruise a roma tom cruise a roma per mission impossible 7 tom cruise 10 tom cruise al policlinico tom cruise gira a roma 'mission impossible' 13 tom cruise a roma per mission impossible 7 tom cruise gira a roma 'mission impossible' 8 tom cruise gira a roma 'mission impossible' 11 tom cruise gira a roma 'mission impossible' 3