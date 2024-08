LA VERA MADONNA DI POMPEI - GRANDE ATTESA PER LA FESTA DI COMPLEANNO DI VERONICA CICCONE IN ARTE MADONNA: LA CANTANTE VUOLE CELEBRARE I SUOI 66 ANNI AGLI SCAVI DI POMPEI - LA STAR AVREBBE “AFFITTATO” PER LA SERA IL TEATRO GRANDE E L’ANTICO QUADRIPORTICO RETROSTANTE (COSTO 30 MILA EURO), PER UNA FESTA CON “POCHI” INTIMI: 500 INVITATI DEL JET SET INTERNAZIONALE, TRA AMICI, ARTISTI, ATTORI – E MARTEDÌ CI SARA’ UN VERTICE IN PREFETTURA PER LA SICUREZZA: “VALUTIAMO UN PIANO”

Estratto dell’articolo di Paolo De Luca per www.repubblica.it

david banda madonna 5

Arriva o non arriva? Il 16 agosto si avvicina, l’attesa sale. E su X circola un nuovo hashtag, #maronnepumpej. No, il santuario mariano della città non c’entra: il riferimento, molto più terreno, è per l’“altra” Madonna, Louise Veronica Ciccone, regina del pop internazionale. […] martedì prossimo […] festeggerà i suoi 66 anni. Dove? È la domanda delle cento pistole. Capri? Positano? Ma, soprattutto, gli scavi Pompei?

concerto di madonna a rio de janeiro 8

Facciamo il punto della situazione. Pare che la star abbia “affittato” per la sera il Teatro Grande e l’antico Quadriportico retrostante (costo 30 mila euro), per una festa con “pochi” intimi: 500 invitati del jet set internazionale, tra amici di una vita, artisti, attori. E dove non dovrebbe mancare Francesco Scognamiglio, stilista originario proprio di Pompei, che negli anni ha disegnato per lei numerosi abiti, incluso (forse) quello che indosserà per il “Big Party”.

MADONNA - EVITA

Dal Parco archeologico, ovviamente, molto riserbo. Il direttore Gabriel Zuchtriegel ribadisce che «al momento non c’è nulla da confermare». Ma dalla prefettura di Napoli fanno sapere che martedì è in programma un vertice sull’argomento, a cui dovrebbe partecipare lo stesso Zuchtriegel. […] Anche perché, se davvero l’evento dovesse realizzarsi, alla sicurezza interna, che blinderà il tutto, dovranno aggiungersi le forze dell’ordine fuori agli ingressi del Parco, per i tanti curiosi in arrivo, già annunciati.

madonna nudo 1979 (16)

«Non c’è nulla di certo - afferma il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio - sapevo che Madonna desiderava visitare gli Scavi e proprio ieri (venerdì, ndr), qualcuno mi aveva parlato del compleanno. Nel caso, si dovrà attuare un piano con la Prefettura e la Questura. Noi saremo pronti ad accogliere la cantante». Tra le tante altre ipotesi che circolano, c’è quella di un mini concerto e pista da ballo in Teatro e di un catering stellato, con tanto di tavoli nel Quadriportico. Non mancherà, tra gli ospiti, il manager Guy Oseary.

madonna nudo 1977 (5)

Il quartier generale di Madonna sarà comunque il suo yacht a Marina Piccola a Capri, dove intenderebbe spegnere le candeline coi suoi figli. Rocco […] festeggia oggi i 24 anni.

Lo spostamento verso Pompei potrebbe avere come tappa intermedia il porto di Marina di Stabia a Castellammare, dove un van accompagnerebbe la festeggiata agli Scavi.

madonna nudo 2022 ig

[…]