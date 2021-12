LA VERA "LOTTA POLITICA" - DUE POLITICI BRASILIANI, CHE DA UN ANNO LITIGAVANO PER UN PARCO ACQUATICO, HANNO DECISO DI SFIDARSI SUL RING - IL SINDACO DI BORBA, 39 ANNI, E UN EX CONSIGLIERE 45ENNE SI SONO AFFRONTATI NEL WEEKEND, E IL LORO MATCH E' STATO TRASMESSO ANCHE IN DIRETTA FACEBOOK - I DUE NON SI SONO RISPARMIATI COLPI, E ALLA FINE HA VINTO... - VIDEO

Dagotraduzione da Vice

Durante il fine settimana, in Brasile, due politici hanno risolto una disputa con i pugni, in una rissa in tre round in stile MMA che è diventata virale in tutto il paese.

L’incontro ha visto Simão Peixoto, un sindaco di 39 anni, contro l'ex consigliere Erineu Alves Da Silva, di 45 anni. I due avevano litigato per il progetto di un parco acquatico e si erano accusati a vicenda sulla stampa locale e sui social media per mesi, e hanno deciso che il modo migliore per sistemare la loro disputa era una bella lite alla vecchia maniera.

A settembre, Silva ha sfidato il sindaco a una scazzottata, definendolo un "truffatore" e accusandolo di non aver preservato un parco acquatico su un fiume che passa a Borba, dove Peixoto è sindaco.

Peixoto alla fine ha accettato di combattere, ma solo se fosse stato organizzato correttamente all'interno di un anello, dicendo che era il sindaco e «non un combattente di strada».

La rissa è finalmente avvenuta nelle prime ore di domenica mattina nella palestra di una scuola locale ed è stata trasmessa in diretta streaming sull'account Facebook del sindaco.

Circondati da curiosi, i due politici sono entrati sul ring intorno alle 2:30. Il video della rissa mostra il sindaco che debutta con una ballata pop brasiliana chiamata "Um Novo Vencedor" - A New Winner. Peixoto si avvicina quindi a Silva e gli passa un dito sul collo, in un gesto che significava la decapitazione del suo rivale.

La battaglia di tre round è iniziata con Silva che si è rivolto aggressivamente al sindaco con calci alle gambe, fino a quando Peixoto si è connesso con un destro che ha fatto cadere a terra il suo avversario. Il sindaco poi si è avventato su di lui, inchiodandolo a terra mentre gli sferrava altri pugni. Ma lo slancio è cambiato rapidamente dopo, con Silva che ha ribaltato il sindaco e ha messo a segno diversi colpi.

Gli uomini si sono poi presi a calci e pugni l'uno contro l'altro fino alla fine del primo round. La mancanza di formazione professionale dei due politici era evidente, poiché entrambi gli uomini apparivano stanchi e sfiniti rapidamente. Per il resto dei due round, i loro calci e pugni erano sciatti e rigidi, ma apparentemente efficaci mentre la lotta rallentava.

Anche se Silva è sembrato avere il sopravvento negli ultimi due round, dando numerosi calci al sindaco prima della fine dell'incontro, quando i giudici hanno dato la loro ultima chiamata, il sindaco Peixoto è stato dichiarato vincitore.

I media locali sono rimasti sorpresi dal risultato.

«Il sindaco ha preso un tale pestaggio, è rimasto a bocca aperta», ha scritto Fato Amazônico. Il sito web di notizie locali ha quindi espresso shock per il fatto che Silva «ha perso ai punti».

Tuttavia, nonostante la controversa decisione, i due rivali sono apparsi di buon umore. Peixoto e Silva si sono abbracciati e si sono stretti la mano, dandosi pacche sulle spalle, dopo che il giudice ha dichiarato vincitore il sindaco.

Mentre i due politici potrebbero finalmente avere un verdetto dal ring, non è chiaro come finirà la battaglia per il parco acquatico.

