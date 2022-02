LA VERA "MISSION IMPOSSIBLE" SARA' RIPAGARE I CONTI DI QUESTO FILM! - IL SETTIMO CAPITOLO DELLA SAGA CON PROTAGONISTA TOM CRUISE E' COSTATA ALLA PRODUZIONE 290 MILIONI DI DOLLARI, DECINE DI MILIONI IN PIU' RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO - A FAR SALIRE I COSTI ALLE STELLE FIN DAL PRIMO CIAK E' STATO IL COVID, CHE HA INTERROTTO LE RIPRESE SETTE VOLTE - A QUESTO SI SONO AGGIUNTE LE RESTRIZIONI, LE NUOVE PROCEDURE E I FOCOLAI CHE... - VIDEO

Lo scorso agosto, quando i proprietari dei cinema si sono riuniti a Las Vegas per la loro convention annuale CinemaCon, sono stati accolti da filmati del dietro le quinte di Tom Cruise che fa ciò che Tom Cruise ha fatto della sua carriera: rischiare la morte e sfidare le leggi della fisica per eseguire alcune delle acrobazie più spettacolari sul grande schermo.

In questo caso, Cruise e il regista di "Mission: Impossible 7" Christopher McQuarrie hanno parlato di una sequenza che vedeva l'attore guidare la sua moto su una scogliera in Norvegia. «Questa è di gran lunga la cosa più pericolosa che abbia mai tentato», ha ammesso Cruise, aggiungendo: «Volevo farlo sin da quando ero un ragazzino».

Ma realizzare questo sogno d'infanzia si è rivelato costoso, considerando che questa acrobazia e altre simili sono state realizzate nel mezzo di una pandemia che ha sconvolto il globo. Ha anche lasciato Paramount e Skydance Media a farsi carico di un budget enorme e un flusso infinito di spese impreviste. La produzione di "Mission: Impossible 7" è costata 290 milioni di dollari, decine di milioni in più di quanto lo studio e il suo partner finanziario avrebbero dovuto sborsare, hanno detto a Variety diversi addetti ai lavori con conoscenza della produzione. Quel prezzo strabiliante include i sostanziali incentivi fiscali che la produzione globale è stata in grado di sfruttare per frenare i costi. Il film più recente della serie, "Mission: Impossible - Fallout", è costato 190 milioni di dollari.

Un fattore significativo in questa escalation del budget è che "Mission: Impossible 7" doveva iniziare le riprese a Venezia nel febbraio 2020, ma ha dovuto interrompere e avviare la produzione sette volte diverse. Il primo giorno delle riprese principali, che avrebbe dovuto coinvolgere un'elaborata sequenza d'azione messa in scena durante il Carnevale di Venezia, si è svolto lo stesso giorno in cui il Nord Italia è entrato nel blocco del COVID-19. La produzione si è quindi affrettata a spostare le riprese a Roma, solo per essere nuovamente costretta a chiudere quando i casi sono aumentati.

Le restrizioni di salute pubblica e ulteriori focolai del virus hanno aggiunto costi imprevisti, perché lo studio ha dovuto mantenere la troupe e i membri del cast impiegati e alloggiati durante lunghi periodi di ritardo e i periodi di quarantena. Ci sono anche i costi associati alla chiusura di strade e canali nelle principali città, come Roma e Venezia. Sebbene i finanziatori del film abbiano cercato di essere agili, la complessità di allestire una produzione internazionale, una carovana che ha attraversato una mezza dozzina di paesi tra cui Polonia ed Emirati Arabi Uniti, significava che, non importa quanto duramente ci provasse il team di "Mission: Impossible", non poteva superare una pandemia che non conosce confini. Ulteriori complicazioni sono state i problemi della catena di approvvigionamento globale, hanno aggiunto altri addetti ai lavori.

Il mal di testa sul budget ha raggiunto un crescendo la scorsa estate quando il distributore di "Mission: Impossible" Paramount ha dovuto affrontare da solo circa 50 milioni di dollari di eccedenze. Il problema era che il co-produttore Skydance aveva già raggiunto il suo limite in termini di contributi finanziari, secondo due fonti. Così hanno rifiutato di superare i loro requisiti contrattuali, circa 240 milioni di dollari, e hanno raccolto i fondi aggiuntivi che necessari per completare il film.

La Paramount sperava di alleviare il suo onere finanziario con l'aiuto dei suoi assicuratori. Ma i suoi sforzi per convincere l'assicuratore a pagare i ritardi relativi a focolai e arresti sono rimasti impigliati nel contenzioso. A tal fine, lo studio ha intentato una causa ad agosto contro la Federal Insurance Company per violazione del contratto, sostenendo che l'assicuratore era responsabile dei costi aggiuntivi associati al COVID.

"Mission: Impossible 7" non è l'unico polo che è stato costretto a navigare in una nuova realtà. Questi blockbuster orientati all'azione portano enormi budget e abbracciano paesi e continenti, il che crea grattacapi logistici in un momento in cui il virus si è dimostrato così mutevole e duraturo. Molte delle principali uscite hanno dovuto aggiungere decine di milioni di dollari di costi associati all'istituzione delle precauzioni COVID e alla considerazione dei ritardi quando si verificano focolai.

Un'altra sfida che deve affrontare "Mission: Impossible" e altri film tentpole è che questo tipo di film tende ad avere buoni risultati in Cina, dove "Fallout" ha incassato più di 180 milioni di dollari. Ma le tensioni tra Stati Uniti e Cina hanno avuto un impatto sull'appetito del paese per i film di Hollywood, tagliando i loro incassi nell'importante mercato.

A gennaio, la Paramount ha annunciato che avrebbe ritardato l'uscita di "Mission: Impossible 7" dal 30 settembre 2022 al 14 luglio 2023, citando «ritardi dovuti alla pandemia in corso». Il rinvio aggiungerà anche i costi per interessi al budget complessivo del film. Paramount e Skydance hanno anche annunciato che "Mission: Impossible 8" uscirà il 28 giugno 2024 invece che il 7 luglio 2023. Parte del ragionamento, secondo un individuo a conoscenza del film, è che Cruise vuole aver finito di girare l'ottavo film prima dell'uscita del settimo film. Questo perché il settimo film si conclude con un cliffhanger e la star vuole assicurarsi che il passaggio tra le puntate sia senza soluzione di continuità.

Il piano è che il settimo e l'ottavo film servano come commiato per il personaggio di Ethan Hunt di Cruise - il "culmine" dell'intera serie, come l'ha descritto un insider – il che ha anche aumentato la pressione sulla star e McQuarrie per dare un degno un addio alla super spia. Inizialmente i due film dovevano essere girati contemporaneamente, ma quel piano è stato abbandonato. L'ottavo film sta per entrare in produzione in Sud Africa.

Cruise e McQuarrie tendono a girare i loro film in luoghi reali, non nei teatri di posa o davanti a schermi verdi, il che presenta le sue sfide in termini di contenimento dei costi e set privi di COVID. Si impegnano anche a offrire al pubblico luoghi avvincenti ed esotici per l'azione sullo schermo: le puntate passate si sono svolte a Praga, Dubai, Parigi e nell'Isola del Sud della Nuova Zelanda. Durante le riprese di "Mission: Impossible 7", i focolai di COVID e le chiusure regionali hanno costretto la produzione a cambiare posizione. In alcune occasioni ciò ha funzionato a vantaggio del film, con più sequenze che si svolgevano nel Regno Unito rispetto a quanto originariamente previsto, il che ha permesso alla produzione di incassare i generosi incentivi del paese.

C'è anche il desiderio di Cruise di aumentare il fattore "wow". L'attore crede di dover continuare a superare se stesso per deliziare i fan. In "Mission: Impossible - Ghost Protocol" del 2011, Cruise ha scalato il Burj Khalifa, una struttura alta mezzo miglio a Dubai, senza imbracatura. In "Rogue Nation" del 2015, è appeso all'esterno di un aeroplano mentre decolla. In "Fallout", Cruise ha eseguito un salto HALO (alta quota e bassa apertura) da un aereo militare a 25.000 piedi. Queste acrobazie fanno parte del DNA del franchise, ma richiedono grandi prove e sforzi di sicurezza e sono diventate sempre più costose da girare.

“Mission: Impossible” è uno dei franchise più popolari della Paramount e un importante pezzo di proprietà intellettuale per l'azienda, ma i film non generano grandi profitti. Ciò è dovuto in parte all'accordo di Cruise che gli garantisce il "primo dollaro" lordo e gli dà diritto a decine di milioni di dollari in bonus dopo che alcuni traguardi al botteghino sono stati raggiunti nel corso della vita dei suoi film. Cruise ha guadagnato circa 50 milioni di dollari con il film più recente "Mission: Impossible".

Sì, i ruoli iconici di Cruise in "Risky Business" e "Top Gun" continuano a essere cibo per la cultura pop e costumi di Halloween da confraternita. Ma "Mission: Impossible" è il suo franchise distintivo, per il quale è stato in una spietata competizione con se stesso per anni: una corsa per amplificare quelle acrobazie sbalorditive, espandere l'impronta globale della produzione e reclutare co-star appariscenti.

I film di “Mission: Impossible” hanno incassato oltre 3,5 miliardi di dollari al botteghino mondiale, raggiungendo una pausa con il suo terzo sequel “Mission: Impossible III” diretto da JJ Abrams. Quel film del 2008 ha incassato solo 398 milioni di dollari in tutto il mondo, il film con il rendimento più basso di tutti. Cruise è rimbalzato nel capitolo successivo, "Mission: Impossible - Ghost Protocol" del regista Brad Bird, che ha totalizzato 695 milioni di dollari molto più sani. L'ultima uscita, "Mission: Impossible - Fallout", è il maggior successo della sua storia, ha guadagnato 791 milioni di dollari in tutto il mondo e ha introdotto personaggi degni di meme come Henry Cavill con i "baffi che scompaiono" e Vanessa Kirby, la ragazza cattiva di "The Crown".