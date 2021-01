TRUMP IS OVER! - ANCHE L’EX MINISTRO DELLA GIUSTIZIA WILLIAM BARR ATTACCA IL PRESIDENTE USCENTE: “LA SUA CONDOTTA È UN TRADIMENTO. ORCHESTRARE UNA FOLLA PER METTERE PRESSIONE SUL CONGRESSO È IMPERDONABILE”. UNO A UNO, ANCHE I SUOI EX FEDELISSIMI STANNO ABBANDONANDO AL SUO DESTINO “THE DONALD” SPAVENTATI DALLE TREMENDE IMMAGINI DI IERI…