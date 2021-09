VERGOGNA CAPITALE – LA GUERRA DEI CINGHIALI SBARCA SUI GIORNALI STRANIERI! IL LONDINESE " TELEGRAPH" DEDICA UN ARTICOLO ALLO SCAZZO TRA RAGGI E ZINGARETTI PER L'INVASIONE DEGLI UNGULATI A ROMA – LA SINDACA PORTA IN PROCURA LA REGIONE. MA SECONDO I DETRATTORI DI VIRGY, CHE È SINDACA DA CINQUE ANNI, È LEI STESSA IN PARTE RESPONSABILE DELL'INFESTAZIONE DI CINGHIALI NON ESSENDO RIUSCITA A TENERE SOTTO CONTROLLO L'EMERGENZA RIFIUTI DELLA CITTÀ

Articolo di Nick Squires pubblicato sul Telegraph, traduzione di Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

cinghiali roma by lefrasidiosho

A Roma tra i politici è scoppiata la "guerra dei cinghiali", mentre nella Capitale le incursioni degli ungulati si fanno sempre più audaci. La sindaca romana Virginia Raggi ha presentato un esposto in Procura contro la Regione Lazio, incolpandone gli amministratori per non aver tenuto sotto controllo il numero dei cinghiali nelle campagne. Secondo la Raggi, la Regione Lazio non sta facendo abbastanza per affrontare il pericolo degli animali selvatici, tanto che si vedono regolarmente banchettare su pile di rifiuti, grufolare ai lati delle strade e trottare nei pressi delle fermate dell'autobus in pieno centro.

virginia raggi nicola zingaretti foto di bacco

A detta della Raggi, la "presenza massiccia e incontrollata" dei cinghiali a Roma è conseguenza della mancata attuazione da parte della Regione Lazio di "efficaci piani di gestione". Giovedì vi è stato un deciso monito delle dimensioni del problema quando un gruppo di cinghiali ha seminato il panico fra i romani intenti a far compere nelle vicinanze di un'affollata piazza della zona nord della Capitale.

Ma secondo i detrattori della Raggi, che è sindaca da cinque anni, è lei stessa in parte responsabile dell'infestazione di cinghiali non essendo riuscita a tenere sotto controllo l'emergenza rifiuti della città - i cassonetti della spazzatura traboccanti offrono pasti agevoli per i voraci onnivori. I critici della Prima Cittadina l'accusano di cercare consensi politici in vista delle elezioni municipali romane previste per l'Ottobre prossimo, nelle quali spera di essere rieletta.

cinghiali a spasso per roma il video di michetti 5

La Raggi fa parte del Movimento 5 Stelle di stampo populista, mentre la Regione Lazio è governata dal Partito Democratico di Centrosinistra. "Sul gravissimo problema dei cinghiali la sindaca Raggi non ha fatto nulla per cinque anni" ha dichiarato il Deputato Michele Anzaldi di Italia Viva, altro partito di Centrosinistra. "A un mese dalle elezioni, tenta un improbabile scaricabarile che non avrà alcuna utilità per i cittadini, aprendo un conflitto istituzionale contro la Regione (dove peraltro sono in maggioranza anche gli stessi 5 stelle guidati da Roberta Lombardi). E’ l’ennesima dimostrazione di totale incapacità di questa amministrazione e di questa sindaca, fortunatamente arrivata al capolinea". L'Onorevole Anzaldi ha anche aggiunto che i cinghiali vaganti per le strade di Roma costituiscono una minaccia per i cittadini, specie quelli con i bambini piccoli o che portano a spasso i cani.

nicola zingaretti virginia raggi foto di bacco

Nel luglio scorso i produttori agricoli di tutta Italia hanno protestato a Roma davanti al Parlamento dichiarando di trovarsi nel bel mezzo di una "emergenza cinghiali", colpevoli di distruggere milioni di euro di raccolti, e brandendo striscioni che recitavano: "Noi seminiamo, i cinghiali raccolgono" e "Difenderemo la nostra terra".

Gli incidenti che coinvolgono auto e branchi di cinghiali che attraversano strade e autostrade sono assai frequenti, ha dichiarato la Coldiretti, l'organizzazione nazionale degli imprenditori agricoli. Secondo la stima dell'associazione, negli ultimi dieci anni il numero di sinistri gravi con morti e feriti causati da animali sulle strade provinciali è cresciuto dell'81%.

DALLA LUPA AI CINGHIALI - LA PARABOLA DI ROMA CON VIRGINIA RAGGI protesta della coldiretti davanti a montecitorio 3