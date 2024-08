IL VERO GUAIO PER NETANYAHU? NON POTER SFANCULARE GLI ESTREMISTI DI ULTRA-DESTRA – QUEL GENIO DI ITAMAR BEN GVIR, MINISTRO DELLA SICUREZZA NAZIONALE, È SALITO A PREGARE SULLA SPIANATA DELLE MOSCHEE, LUOGO CHE DAL 1967 È RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AL CULTO MUSULMANO. ANCHE NETANYAHU, COSTRETTO A TOLLERARLO PER RESTARE AL POTERE (SENZA BEN GVIR, NON HA I NUMERI), SI È INCAZZATO: “NON ESISTE UNA POLITICA PRIVATA SUL MONTE DEL TEMPIO. QUESTO INCIDENTE È UN DIVERSIVO” - GLI USA: "È INACCETTABILE..."

USA, INACCETTABILE BEN GVIR SIA SALITO SULLA SPIANATA MOSCHEE

(ANSA) - WASHINGTON, 13 AGO - Per gli Stati Uniti "è inaccettabile che Ben Gvir sia salito sulla Spianata delle Moschee". Lo ha detto il vice portavoce del dipartimento di Stato americano, Vedant Patel, in un brieifing con la stampa a proposito del gesto del ministro della Sicurezza nazionale israeliana di ultradestra sottolineando che "distrae da quello che riteniamo sia un momento vitale per arrivare all'accordo di cessate il fuoco"

LA PROVOCAZIONE DEL MINISTRO ISRAELIANO BEN GVIR: LA PREGHIERA NELLA SPIANATA DELLE MOSCHEE

Estratto da www.repubblica.it

itamar ben gvir alla spianata delle moschee di gerusalemme

Nuova provocazione del ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir, che ha visitato il Monte del tempio (Spianata delle moschee per i musulmani), in occasione della festività di Tischa B'Av, che ricorda la distruzione del Tempio di Gerusalemme. "La nostra politica è quella di permettere la preghiera", ha detto, secondo quanto si sente in un video diffuso dal suo partito di estrema destra Otzma Yehudit, anche se questo è in contrasto con lo 'status quo' che vige in questo luogo.

itamar ben gvir alla spianata delle moschee

Sul caso è intervenuto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, che ha denunciato il comportamento di Ben Gvir: "Non esiste una politica privata sul Monte del Tempio da parte di nessun ministro. Né del ministro della Sicurezza né di nessun altro". Secondo Netanyahu, "questo incidente è un diversivo e la politica del governo non è cambiata per quanto riguarda il Monte del Tempio. Rimarrà la stessa".

ebrei alla spianata delle moschee di gerusalemme con ben gvir

Secondo lo status quo dal 1967, quando Israele occupò la parte orientale di Gerusalemme, il sito è riservato esclusivamente al culto musulmano, mentre gli ebrei possono entrare solo come visitatori. "Chiediamo all'amministrazione statunitense di intervenire immediatamente e di costringere il governo di occupazione (israeliano) a fermare queste provocazioni contro i luoghi santi e religiosi", ha dichiarato il portavoce presidenziale palestinese Nabil Abu Rudaineh dopo aver appreso del raid. La visita alla Spianata delle Moschee, nel settembre 2000, da parte dell'allora leader del partito Likud al governo, Ariel Sharon, è stata la causa scatenante della Seconda Intifada.

itamar ben gvir alla spianata delle moschee ebrei alla spianata delle moschee di gerusalemme con ben gvir ebrei alla spianata delle moschee di gerusalemme con ben gvir 3

post di Ben Gvir -hamas ama biden