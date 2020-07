16 lug 2020 11:59

IL VERO “MADE IN ITALY” È LA TRUFFA! – OPERAZIONE DELL’EUROPOL CHE HA SMANTELLATO UNA "VASTA RETE" DI FALSARI LEGATA ALLA CAMORRA: 44 PERSONE, DI CUI 40 ITALIANI, SONO FINITI IN MANETTE – SEQUESTRATI 8 MILIONI IN CONTANTI E 8 MILIONI IN BENI. SI STIMA CHE LA TRUFFA HA ARRECATO ALL'ERARIO UN DANNO DI CIRCA 10 MILIONI DI EURO…